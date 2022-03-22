Двойные стандарты, которые бесят: истории из интернета

Пользователи рассказывают о двойных стандартах, с которыми сталкивались в жизни. Пост собран на основе комментариев на сайте Reddit.
- Она постоянно делает мне замечания за то, что я не опускаю стульчак. В то же время в ванной она устраивает такой вот бардак. Мои вещи в красном кружке, остальное её.
- Я на восьмом месяце беременности. Жена моего двоюродного брата (назовём её Кристи) на седьмом месяце. Она не очень умная и в то же время высокомерная. Кристи мне доказывала, что курить во время беременности абсолютно нормально, потому что “у малыша ещё лёгкие не развились”. Мда… Неважно, какие я и моя тётя, у которой мы тогда жили, приводили доводы против курения, она курила вплоть до шестого месяца беременности. Ко всему прочему в день она выпивает 2 банки алкогольных коктейлей (подозреваю, что на самом деле больше). Мы ничего не могли с ней поделать. Упрямая, глупая и высокомерная - страшная смесь.
-Я никогда в жизни не курила, с алкоголем завязала, как только узнала о беременности и чётко соблюдала все рекомендации врача. Однажды тётя принесла мясную нарезку и сыр, и мы стали делать сэндвичи. И вот заходит на кухню Кристи с сигаретой в зубах и говорит: “Тебе нельзя колбасу, это вредно для ребёнка”. Я едва сдержалась, что не прибить её на месте.
- “Не могу поверить, что ты готов тратить жизнь на видеоигры”. А сама без перерыва восемь часов смотрит сериал или часами листает соцсети.
- Когда мне было 16, мой отец (баптистский пастор-миссионер) однажды закатил двухчасовую проповедь об “опасностях порнографии”, он во всех красках рассказывал о том, какое это зло, как надо себя сберечь для брака и т.д. За два месяца до этого он меня порядочно побил, застукав за просмотром “абсолютного зла”. В тот же самый день он забыл телефон в машине и попросил меня за ним сбегать. Я открыл его историю браузера и увидел там, что ежедневно в течение нескольких месяцев он посещал те самые сайты. Видимо, материал для проповеди собирал.
- Когда в классе у кого-то звонил телефон, наша училка просто с катушек слетала: “У КОГО ЗВОНИТ?!?!?” Если никто не признавался, она шла по рядам и прислушивалась. Подозрительных учеников она заставляла выворачивать карманы и показывать содержимое рюкзаков. Если находила телефон, отбирала его, а если там были непрочитанные оповещения, зачитывала их всему классу.
И так каждый раз. Но чаще всего звонил её телефон. “Ой, это у меня” и отвечала на звонок или писала сообщение. Учительницей она тоже была ужасной.
- У меня два младших брата. У них разные матери. Один в еде привереда, другой ест всё. Тот, который ест всё, родной сын, другой от предыдущего брата нового мужа. Во время завтрака они незаметно для матери меняются тарелками. Потому что родной сын съедает всё, а неродной - половину. Родного она не будет ругать за недоеденный завтрак, а его брата будет. Вот они и меняются тарелками, потому что знают про её двойные стандарты.
- Когда я работала медсестрой в школе, я всегда оставалась один на один в кабинете с ребёнком, которому нужна была помощь. После меня в кабинете медпомощи стал работать мужчина. Его никогда не оставляют с ребёнком наедине. Кто-то третий обязательно дежурит в кабинете. “Ну нельзя же его одного оставлять, мало ли”. При мне было можно, но я же женщина. Самые настоящие двойные стандарты.
- Мы с мужем и ребёнком были в магазине. Дочка закапризничала, поэтому муж вышел с коляской на улицу. И вот муж сидит на лавочке, разговаривает по телефону, качает коляску, как вдруг женщина лет тридцати, хорошо одетая, подтянутая уверенно подошла к коляске, схватила её и пошла дальше, как ни в чём не бывало. Муж был настолько шокирован, что не нашёлся сделать ничего лучше, как просто сказать ей: “Простите, верните коляску”. Потом он сорвался с места, обогнал её, перегородил дорогу и выхватил коляску. Она заорала “Помогите, он украл моего ребёнка, вызовите 911!” На моего мужа тут же набросился какой-то мужик, собрались люди, стали советовать женщине написать заявление, кто-то вызвал полицию. Когда я выбежала из магазина, мужа колотили по рёбрам, а женщина незаметно уходила с коляской. В режиме обезумевшей материя я в два прыжка догнала её, вцепилась в волосы и горло и закрыла собой коляску. Воровка убежала, я спасла ребёнка, сказала, что это мой муж, что ребёнок наш. Приехала полиция, нас долго опрашивали. Всё закончилось хорошо, если не считать двух сломанных рёбер моего мужа. Думаю, что если бы мой муж был один, ему бы так и не поверили.
Источник:
АНТИФИШКИ
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это как в Анекдоте: - Батюшка, а вы содомию пробовали? - Свят, свят! Прости господи нет конечно! Этож погань какая богомерзская! - А вот раз не пробовали то чего осуждаете?