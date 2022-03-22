Двойные стандарты, которые бесят: истории из интернета

- Я на восьмом месяце беременности. Жена моего двоюродного брата (назовём её Кристи) на седьмом месяце. Она не очень умная и в то же время высокомерная. Кристи мне доказывала, что курить во время беременности абсолютно нормально, потому что “у малыша ещё лёгкие не развились”. Мда… Неважно, какие я и моя тётя, у которой мы тогда жили, приводили доводы против курения, она курила вплоть до шестого месяца беременности. Ко всему прочему в день она выпивает 2 банки алкогольных коктейлей (подозреваю, что на самом деле больше). Мы ничего не могли с ней поделать. Упрямая, глупая и высокомерная - страшная смесь.

-Я никогда в жизни не курила, с алкоголем завязала, как только узнала о беременности и чётко соблюдала все рекомендации врача. Однажды тётя принесла мясную нарезку и сыр, и мы стали делать сэндвичи. И вот заходит на кухню Кристи с сигаретой в зубах и говорит: “Тебе нельзя колбасу, это вредно для ребёнка”. Я едва сдержалась, что не прибить её на месте.