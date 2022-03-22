В парке развлечений Disney открылся курортный отель в стиле "Звёздных войн"

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"Звёздные войны: Галактический крейсер" — уникальный отель, который недавно открылся на территории парка развлечений Walt Disney World в Орландо, Флорида. Он оформлен в галактическом стиле и погружает своих гостей в вымышленный мир, созданный Джорджем Лукасом.
"Рейс" на "звездолёте" рассчитан на два дня и две ночи, стоимость проживания начинается от 4809 долларов США на двоих гостей. В отеле 100 номеров (точнее, кают). Гости отеля погружаются в историю, происходящую на "Алкионе", космическом корабле, на котором принцесса Лея и Хан Соло провели свой медовый месяц.
Одна из кают "Галактического звёздного крейсера"
Это идеальный отдых для тех, кто обожает мир "Звёздных войн". Здесь можно увидеть тематические представления, сцены из фильмов, известных персонажей вроде Чубакки, и даже разъезжающих по территории отеля космических дроидов.
Дизайнеры Disney надеются, что посетители воспользуются шансом сыграть свою роль в этом вымышленном мире, разлечься интерактивом и получить огромное удовольствие.
Дизайнеры Disney надеются, что посетители воспользуются шансом сыграть свою роль в этом вымышленном мире, разлечься интерактивом и получить огромное удовольствие.
В приключение также входят "галактические" еда и напитки и посещение Батуу, планеты "Звёздных войн", в тематическом парке Disney World.
Мэтт Мартин, старший креативный директор Lucasfilm Story Group, назвал "Галактический крейсер" «иммерсивным театром в сочетании с круизом».
Космический дроид встречает гостей в атриуме "Звёздного крейсера"
Как и в традиционном круизе, все гости садятся на борт одновременно. Капитан и директор круиза приветствуют публику, но внезапно появляются штурмовики. Известные персонажи "Звёздных войн" просят посетителей о помощи, призывая их принять решение присоединиться к Сопротивлению или злобному Первому Ордену.
Обеденный зал Crown of Corellia, в котором также проходят ночные музыкальные концерты Межгалактической Дивы и других исполнителей
"Вы можете солгать персонажу, вы можете помочь ему, вы можете завоевать его доверие, вы можете обмануть людей, — рассказала Энн Морроу Джонсон, исполнительный продюсер и креативный директор Walt Disney Imagineering. — И вы можете продолжать как-то взаимодействовать с ними, если хотите продолжения истории".
Можно пообщаться с волосатым приятелем Хана Соло Чубаккой и познакомиться с другими персонажами
На борту "звездолёта" приветствуются костюмы из "Звёздных войн". Чтобы одеться по этому случаю, гости могут заглянуть в The Chandrila Collection, бутик на корабле, в котором продаются наряды галактической моды.
Чубакка ведет гостей через Инженерную комнату
Затем гости могут прогуляться по Инженерной комнате, а потом отправиться на Корабельный мостик, где у них будет возможность испытать, каково это — управлять навигационными и защитными системами корабля под руководством экипажа.
Корабельный мостик
Более того, члены экипажа готовы предложить обучение обращению со световым мечом.
Корабельный мостик. "Мы пытаемся сделать игру в «Звеёдные войны» безопасной и увлекательной", — сказал представитель Walt Disney Imagineering
Гости могут приобрести наряды галактической моды в бутике The Chandrila Collection
Когда наступает вечер, зал Crown of Corellia предлагает ночные музыкальные развлечения от Межгалактической Дивы и других исполнителей.
Уанни, музыкант с Родии — планеты, появляющейся в «Звёздных войнах: Войны клонов», — встречает гостей у коктейль-бара Sublight Lounge
В коктейль-баре Sublight Lounge, который подходит для всех возрастов, посетители могут сыграть в саббак, карточную игру вселенной "Звёздных войн". Или просто расслабиться и отдохнуть.
Рей (слева) сражается с Кайло Реном (справа) во время представления
А когда гости уходят в свои каюты, они могут любоваться на великолепное зрелище в специальном "окне в космос". Оно встроено в стену каждой каюты и оттуда открывается вид на "космические корабли и галактические достопримечательности".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Walt Disney World Ynews Звёздные войны место для отдыха парк развлечений развлечения роскошный отель тематический парк
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