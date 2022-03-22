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В парке развлечений Disney открылся курортный отель в стиле "Звёздных войн"

В парке развлечений Disney открылся курортный отель в стиле "Звёздных войн" (15 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 15:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Walt Disney World   Ynews   Звёздные войны   место для отдыха   парк развлечений   развлечения   роскошный отель   тематический парк   
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"Звёздные войны: Галактический крейсер" — уникальный отель, который недавно открылся на территории парка развлечений Walt Disney World в Орландо, Флорида. Он оформлен в галактическом стиле и погружает своих гостей в вымышленный мир, созданный Джорджем Лукасом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Walt Disney World   Ynews   Звёздные войны   место для отдыха   парк развлечений   развлечения   роскошный отель   тематический парк   
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