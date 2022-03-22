В парке развлечений Disney открылся курортный отель в стиле "Звёздных войн"

Это идеальный отдых для тех, кто обожает мир "Звёздных войн". Здесь можно увидеть тематические представления, сцены из фильмов, известных персонажей вроде Чубакки, и даже разъезжающих по территории отеля космических дроидов.



Дизайнеры Disney надеются, что посетители воспользуются шансом сыграть свою роль в этом вымышленном мире, разлечься интерактивом и получить огромное удовольствие.