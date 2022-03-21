Упитанный кролик

Хозяин даже с ним уже морально попрощался, так как доморощенным грызунам выжить в местном климате практически невозможно. Но не тут-то было, ранее домашний кролик оказался парнем не промах! Он стал питаться всем, что способен сгрызть, и на зиму каким то образом выкопал метровую нору недалеко от своего села.



В общем, хитрый кролик жил - не тужил, даже стал еще жирнее.



Но вот после нового года, у кролика появилось намного больше забот, так как какой-то неустановленный проезжий водитель выбросил в лесу трех щенят, оставив бедолаг на верную смерть.



Увидев замерзающих щенят, кролик поступил как настоящий Человек с большой буквы, он приютил их в своем жилище, перетащив туда по одному за хвосты.



Удивительно, на что способен незаурядный кролик! Он заменил щенкам папу, каждый день водил на свалку для пропитания, а после трапезы обязательно тщательно вычесывал-вылизывал.



Благодаря воспитанию кролика щенята стали добрыми и домашними.

Вскоре об этом чуде узнали местные жители. Они сначала подкармливали странное семейство, а потом, благодаря соцсетям, нашли всем дом.



Удивительно, что самым последним нашел свою семью именно папа-кролик. Его взял назад прежний владелец, пообещав, что кролик будет жить не в вольере, а прямо "на самовыгуле" в доме, и самое главное, никогда не пойдет на шкуру и мясо.