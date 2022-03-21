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Сообщество Треники&Вареники 4313 постов • 1161 подписчик подписаться
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"Лёха, это ***!": дальнобойщик на доступном языке объяснил, почему нужно было "грузиться на Москву"

"Лёха, это ***!": дальнобойщик на доступном языке объяснил, почему нужно было "грузиться на Москву" (1 фото)

Автор:
21 марта 2022 07:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Эмоции   авто   видео   груз   дтп   фупв   фуровод   
2276
1

Работу водителей фур простой не назовешь, а в некоторых ситуациях им и вовсе не позавидуешь!

Эмоциональная речь пострадавшего водителя красноречива и проста. С применением идиоматических выражений он объясняет Лёхе, почему не хотел связываться с грузом на Магнитогорск.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!


Что могло случиться, как считаете, уважаемые фишкяне? Крановщик неправильно загрузил ящики или крепление груза было недостаточно крепким и тара поехала, завалив борта?

Судя по состоянию его фуры, ее ремонт (если такой вообще возможен в этой ситуации) встанет в копеечку, а покупка нового фургона пробьет немалую брешь в бюджете водителя.



Источник:

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Метки: Эмоции   авто   видео   груз   дтп   фупв   фуровод   
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7  комментариев
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9k
Павел 2 часа назад
За правильно закрепленный груз несет ответственность водитель.
С прицепом в принципе ничего, так борта разошлись, чуть поработать ломом и матом, всё будет как было. А если обмотать синей изолентой, будет даже лучше.
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1k
perekrestok 20 минут назад
Жаль водителя. Наверное груз на Москву был менее проблемным. Теперь надо смотреть договор (если таковой имеется), что там прописано про ответственность. А так эмоции понятны.
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18k
nobody® 37 минут назад
Гуглил фуру и пакет, не нагуглилось. Что значит "я только из-под пакета"?
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3k
CHYCMYMPUK 40 минут назад
Судя по всему, на разгрузке пачкой борт снесли. Вины водителя нет. По страховке должны прицеп сделать, либо грузополучатель оплатить должен ремонт в досудебном порядке, ну или по суду.
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29k
Slonyash 45 минут назад
Сочувствую человеку.
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