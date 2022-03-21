"Лёха, это ***!": дальнобойщик на доступном языке объяснил, почему нужно было "грузиться на Москву"

Работу водителей фур простой не назовешь, а в некоторых ситуациях им и вовсе не позавидуешь!
Эмоциональная речь пострадавшего водителя красноречива и проста. С применением идиоматических выражений он объясняет Лёхе, почему не хотел связываться с грузом на Магнитогорск.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Что могло случиться, как считаете, уважаемые фишкяне? Крановщик неправильно загрузил ящики или крепление груза было недостаточно крепким и тара поехала, завалив борта?
Судя по состоянию его фуры, ее ремонт (если такой вообще возможен в этой ситуации) встанет в копеечку, а покупка нового фургона пробьет немалую брешь в бюджете водителя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С прицепом в принципе ничего, так борта разошлись, чуть поработать ломом и матом, всё будет как было. А если обмотать синей изолентой, будет даже лучше.