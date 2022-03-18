Тогда и сейчас: как выглядели 15 знаменитых актеров и актрис в своих первых ролях

1674
16
Некоторым актерам посчастливилось сразу же отхватить главную роль — например, Барбаре Стрейзанд или Джейми Ли Кёртис. Другим повезло меньше, но даже эти, казалось бы, совсем незначительные роли в итоге привели их к мировой славе.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках
- У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда
- Брендан Фрейзер в 90-е и сейчас: тяжелая жизнь или просто старость?
- Эти истории навсегда изменят ваше отношение к классическому Голливуду!
- Когда они были молодыми: 30 голливудских знаменитостей тогда и сейчас
35
Понравилось35
Новости партнёров
Ну кроме золушки в молодости