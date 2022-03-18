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Тогда и сейчас: как выглядели 15 знаменитых актеров и актрис в своих первых ролях

Тогда и сейчас: как выглядели 15 знаменитых актеров и актрис в своих первых ролях (16 фото)

Автор:
18 марта 2022 18:23
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   
1674
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Некоторым актерам посчастливилось сразу же отхватить главную роль — например, Барбаре Стрейзанд или Джейми Ли Кёртис. Другим повезло меньше, но даже эти, казалось бы, совсем незначительные роли в итоге привели их к мировой славе.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   
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9  комментариев
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2k
Veprь Макар Час назад
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Victor 3 минуты назад
Дженифер Конелли - первая роль в фильме "Однажды в Америке"
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Victor 5 минут назад
Элайджа Вуд - первая роль в эпизоде "Назад в будущее-2"
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59k
Александр Ломовицкий 16 минут назад
я не удержался :)
Ссылка coub.com
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9k
Мистер Фикс 17 минут назад
Моложе никто из нас не становится...
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4k
Leonid 20 минут назад
Барбара Стрейзанд!!! Просто не могу смотреть на неё, поэтому ни одного фильма с ней не видел.
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1k
Трям 52 минуты назад

Ну кроме золушки в молодости
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58k
Dominus Час назад
Куй ложить на всю эту публику ..
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