18 марта 1991 года вышел "Désenchantée" французской певицы и автора песен Милен Фармер

Несмотря на то, что к этому времени Милен Фармер уже 5 лет была звездой и имела 2 сингла, занявших первые места в чарте Франции, новая песня с трудом зашла французской публике - 2 года молчания и отсутствия в СМИ сказались.
Только 13 апреля 1991 года песня "Désenchantée" вошла в чарт Франции и только 27 апреля достигла первого места. Но зато, когда французы прочувствовали песню "Désenchantée", то уж влюбились в неё всей страной и она провела 9 недель на 1 месте во французском чарте!
Клип на песню - это целый короткометражный фильм длиной 10 минут 12 секунд.
Режиссером видео выступил партнёр Лорна Бутонна - творчески партнер Милен Фармер, который также написал сценарий. Снятое в течение пяти дней (с 18 по 23 февраля 1991 года) в Будапеште, с бюджетом около 240 000 евро (по сегодняшнему курсу), это видео было одним из самых длинных на тот момент (10:12) и использовало много статистов: 119 детей и множество венгерских актеры. Есть еще версия, сокращенная до четырех минут.
В видео показан бунт в месте, похожем на концентрационный лагерь, где взрослые и дети подвергаются принудительному труду и жестокому обращению со стороны вооруженных охранников. К ним попадает персонаж Милен Фармер, который подбивает рабов-беспризорников на восстание и выводит с предприятия в бескрайнее зимнее пространство.
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Милен Фармер долгие годы исполняет песню "Désenchantée" на своих концертах, последний известный раз был в 2019 году. Но конечно же интересно посмотреть на исполнение 90-х годов:
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Каверов "Désenchantée" было очень много, но только один стал мегапопулярным. В 2002 году, бельгийская певица Kate Ryan выпустила кавер "Désenchantée", который по крайней мере в Ютуб превзошёл оригинал по популярности, благодаря, на мой взгляд, двум факторам: ярко выраженная танцевальность, более короткий, простой и понятный современному зрителю.
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