18 марта 1991 года вышел "Désenchantée" французской певицы и автора песен Милен Фармер

Только 13 апреля 1991 года песня "Désenchantée" вошла в чарт Франции и только 27 апреля достигла первого места. Но зато, когда французы прочувствовали песню "Désenchantée", то уж влюбились в неё всей страной и она провела 9 недель на 1 месте во французском чарте!

Клип на песню - это целый короткометражный фильм длиной 10 минут 12 секунд.

Режиссером видео выступил партнёр Лорна Бутонна - творчески партнер Милен Фармер, который также написал сценарий. Снятое в течение пяти дней (с 18 по 23 февраля 1991 года) в Будапеште, с бюджетом около 240 000 евро (по сегодняшнему курсу), это видео было одним из самых длинных на тот момент (10:12) и использовало много статистов: 119 детей и множество венгерских актеры. Есть еще версия, сокращенная до четырех минут.

В видео показан бунт в месте, похожем на концентрационный лагерь, где взрослые и дети подвергаются принудительному труду и жестокому обращению со стороны вооруженных охранников. К ним попадает персонаж Милен Фармер, который подбивает рабов-беспризорников на восстание и выводит с предприятия в бескрайнее зимнее пространство.