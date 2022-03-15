Открытый космос нелетавшего «космонавта»

А после запуска в 1957 году первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) всё творчество Андрея было посвящено теме освоения космоса. Это эпохальное событие так потрясло воображение начинающего художника, что он решил отныне рисовать космос и только его.



«— Андрей Константинович, по образованию вы – архитектор-строитель. После окончания института работали в оборонке, в самой засекреченной её области, связанной в урановым проекте. И вдруг – фанатическая преданность космической тематике. Откуда это? С чего всё началось?

— Пожалуй, с запуска в космос первого спутника Земли 4 октября 1957 года. Я испытал потрясение от этого известия. Свершилось то, о чём мечтали сотни поколений людей. Правда, для подавляющего большинства моих сверстников осознание уникальности происходящего штурма Вселенной пришло лишь после полёта Юрия Гагарина. Меня же звёздное небо «пленило» в октябре 1957 года. Именно к концу 1950-х гг. относятся первые мои серьёзные художественные работы и выставки картин на космическую тематику.

— Но как можно было создавать живописные полотна на тему, о которой вы тогда имели довольно смутное представление?

— Возникали проблемы. Ведь в те годы всё, что касалось исследования космоса, находилось под жуткой пеленой секретности. Это уже позже появились кино- и фотоматериалы по этой тематике, а тогда... Никто не знал ни Сергея Павловича Королева, ни его заместителей. На Байконур я впервые попал только в начале 1970-х гг. А до этого приходилось напрягать свою фантазию и домысливать, что из себя представляет космодром, ракета, орбитальная станция. Иногда доходило до курьёзов: я нарисовал ракету в полёте. И вдруг эту картину запрещают к публикации. Никто не объясняет причин запрета: нельзя и всё! И только через несколько лет мне стало известно, в чём дело: оказывается, я угадал очертания ракеты, в частности, стартовые двигатели – «боковушки». А они были засекречены» (из интервью А. Соколова Василию Лавренюку, журнал «Воин России», 2001).