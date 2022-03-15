Ксеноботы... революционная технология, которая изменит жизнь следующих поколений

Размножение ксеноботов

В настоящее время группа учёных из Центра открытий Аллена в Университете Тафтса научила ксеноботов размножаться.

Кстати, модель размножения у ксеноботов схожа с репликацией. Ксеноботы ищут необходимый материал и буквально конструируют из него аналогичных ксеноботов. Ранее биологи никогда не наблюдали подобного явления ни у групп, ни у одиночных клеток.

Наиболее удачной формой для размножения ксеноботов стала форма Пакмана (или C-образная форма). Пока что такой вид размножения получил название кинематической репликации.

В настоящее время у ксеноботов нет конкретного предназначения. Учёные при помощии ИИ создают методы работы над более сложными и крупными формами ксеноботов. Биологи занимаются наработкой алгоритмов. Если говорить проще – они строят новые организмы (как из конструктора) и смотрят на результат.

Но учёные уже говорят о том, что технология ксеноботов позволит совершть революцию в медицине, пищевой промышленности и строительстве.