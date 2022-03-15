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Ксеноботы... революционная технология, которая изменит жизнь следующих поколений

Ксеноботы... революционная технология, которая изменит жизнь следующих поколений (5 фото)

Автор:
15 марта 2022 12:40
Сообщество : Наука
Метки: ксеноботы   наука   перспективные исследования   репликация   роботы   синтетическая биология   
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Как-то незамеченно прошла новость о том, что в 2020-м году появилась синтетическая форма жизни. А тем временем исследования в области создания живых роботов продвигаются гигантскими темпами.


Справка


Ксеноботами данные организмы/роботы были названы в честь африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis). Особенность ксеноботов заключается в том, что это по сути синтетическая форма жизни, созданная при помощи компьютерного моделирования для выполнения конкретных функций на базе объединения биологических тканей.


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Первые ксеноботы были построены Дугласом Блэкистоном в 2020-м году по схемам, которые сгенерировал искусственный интеллект. Основу ИИ создал Сэм Кригман.


Современные ксеноботы представляют собой крошечный организмы, размеры которых не превышают 1 мм. Ксеноботы пока что являются двухкомпонентными: они состоят из клеток кожи, а также клеток сердечной мышцы. У ксеноботов клетки сердечной мышцы работают как крошечные двигатели, тогда как клетки кожи выполняют защитную функцию.


Для чего создали ксеноботов?


Цель была только одна – создать рабочую концепцию искусственной формы жизни. И такая концепция оказалась очень удачной. Крошечные ксеноботы плавали, собирали "мусор", толкали грузики. Учёные обратили внимание на то, что ксеноботы научились отращивать крошечные плавники-реснички, которые помогали им при движении. Уже при помощи введённых молекул РНК учёные научились давать ксеноботам молекулярную память, программируя их поведение.


Успешно проработали ксеноботы, состоящие из 3000 клеток.


Учёные получили финансирование от DAPRA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США).


Размножение ксеноботов


В настоящее время группа учёных из Центра открытий Аллена в Университете Тафтса научила ксеноботов размножаться.


Кстати, модель размножения у ксеноботов схожа с репликацией. Ксеноботы ищут необходимый материал и буквально конструируют из него аналогичных ксеноботов. Ранее биологи никогда не наблюдали подобного явления ни у групп, ни у одиночных клеток.


Наиболее удачной формой для размножения ксеноботов стала форма Пакмана (или C-образная форма). Пока что такой вид размножения получил название кинематической репликации.



В настоящее время у ксеноботов нет конкретного предназначения. Учёные при помощии ИИ создают методы работы над более сложными и крупными формами ксеноботов. Биологи занимаются наработкой алгоритмов. Если говорить проще – они строят новые организмы (как из конструктора) и смотрят на результат.


Но учёные уже говорят о том, что технология ксеноботов позволит совершть революцию в медицине, пищевой промышленности и строительстве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ксеноботы   наука   перспективные исследования   репликация   роботы   синтетическая биология   
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10  комментариев
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5k
pilgrimnl Час назад
вот так всегда, спокойно читаешь новость, на развлекательном портале, а через год [мат] от того что натворили.
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Григорий Водениктов 19 минут назад
сначала америконцы сделали ядрёну бомбу и кинули её в людей, теперь вот ксеноботов делают, надо что то с этим делать.
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689
H- MER 46 минут назад
У меня ассоциации с фильмом "Капля" возникли
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10k
Олегbl4 47 минут назад
С вышками 5G что делать? Они питают ксеноботов или нет?
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−4
gh0st 54 минуты назад
Возможно все мы Ксеноботы...
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22k
Ego sum qui sum 56 минут назад
по аналогии с кремлеботами, думал это боты Собчак
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20k
uutb Час назад
Возникает куча вопросов к теории происхождения человекОВ
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122k
DeOrio Час назад
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25k
Киры4 Час назад
Спасибо автору, за последнее время на фишках хоть что то интересное.
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9k
antonium Час назад
Ох, не стал бы я доверять этим вашим ботам))
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