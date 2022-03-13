20 тружеников, которые никогда не слышали про охрану труда

Каждый работник, приступая к своим обязанностям, обязательно проходит необходимый инструктаж по охране труда. Но оказывается, эти правила не для всех. В этом посте вы увидите безбашенных тружеников, которые работают с девизом: Слабоумие и отвага!

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Да не бойся ты, я сто раз так делал! 0 Источник:

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Смекалочка 0 Источник:

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Это точно безопасно? 0 Источник:

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