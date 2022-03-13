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Сообщество Треники&Вареники 4277 постов • 1162 подписчика подписаться
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20 тружеников, которые никогда не слышали про охрану труда

20 тружеников, которые никогда не слышали про охрану труда (22 фото)

Автор:
13 марта 2022 20:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Охрана труда   Слабоумие   безбашенные   инструктаж   не слышали   труженики   
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Каждый работник, приступая к своим обязанностям, обязательно проходит необходимый инструктаж по охране труда. Но оказывается, эти правила не для всех. В этом посте вы увидите безбашенных тружеников, которые работают с девизом: Слабоумие и отвага!
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Источник:

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Метки: Охрана труда   Слабоумие   безбашенные   инструктаж   не слышали   труженики   
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5  комментариев
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6k
a_komolow 2 часа назад
Это ещё нормально!
Самый доходчивый инструктаж
" Не суй свои руки туда - куда собака йух не совал "
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712
Graboid 8 минут назад
жизнь - гавно, деньги - всё ... жизнью можно рискнуть .. я сам рискую, электрик, часто работаю под напряжением .. так быстрее .. пока только иногда потряхивает .. и на стремянках/лестницах .. в распор .. куда деваться ... "жизнь заставит - не так раскорячится ... "

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53k
alertol 2 часа назад
Технику безопасности я знаю как свои пять пальцев (два на левой руке, и три на правой)
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14k
Владислав Грецов 2 часа назад
видел картину маслом...среднеазиат сидя на досочке на веревочке на 8 этаже шпаклевал стенку....
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
номинанты на известную премию.
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