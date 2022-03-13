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Случился у меня заказ не маленький - 30 пивных кружек и 30 рюмок с рыбцом. Для чего спрашиваете, праздник рыбца в Литве проходит ежегодно , вот организаторы готовятся.
Мужиков местных потратила) поглядывали из далека на мой "улов“) один даже не выдержал, подошёл и был мягко говоря ошеломлен схожестью.
Благодарю за внимание!
И мира нам!
И мира нам!
Авторский пост
АНТИФИШКИ
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