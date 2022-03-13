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Рыбец

Рыбец (5 фото + 2 видео)

Автор:
13 марта 2022 16:52
Метки: Подарок рыбаку   красивая рыба   окунь   полимерная глина   рыба на кружке   рыбалка   
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Случился у меня заказ не маленький - 30 пивных кружек и 30 рюмок с рыбцом. Для чего спрашиваете, праздник рыбца в Литве проходит ежегодно , вот организаторы готовятся.

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Метки: Подарок рыбаку   красивая рыба   окунь   полимерная глина   рыба на кружке   рыбалка   
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10  комментариев
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14k
куджо Час назад
вообще не догнал что это и как это
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8k
Barachek_Obachek 9 минут назад
даже запах передался, так натурально
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900
Hallo FreeSpace 20 минут назад
ка-то мало понятно что и как ... но красиво
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981
klklkl 52 минуты назад
тьфу. ваши рыбки с берега Немана спрева вызвали вопрос чем это все вонять будет. Но пояснили. спасибо . круто.
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17k
Corvus Corax Час назад
Как и все Ваши произведения - великолепно!!!
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49k
noName Час назад
Супер!!!!
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