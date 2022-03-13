Как в своем последнем бою танкист-ас Владимир Хазов подбил немецкий самолет

В газете «На защиту Родины» осенью 1942 года В. Хазов в статье «Мой опыт борьбы с немецкими танками» рассказывал:

Всего час длился этот необычный бой, из которого мы вышли победителями. Немцы потеряли 22 танка. Наши машины с небольшими повреждениями вернулись в роту.

Не бояться врага, а искать и уничтожать его — вот то правило, которого должны придерживаться советские танкисты, защищающие славный Сталинград.

Напутственные слова рабочего Золотухина оказались пророческими. Старший Лейтенант Хазов действительно погиб в бою, истекая кровью.

13 сентября 1942 года в районе Вишневой балки в окрестностях Сталинграда (кстати, эта балка до сих пор сохранилась в Волгограде под тем же самым названием) старший лейтенант Хазов, ведя ожесточенный бой с противником, получил тяжелое ранение в бедро (по другим сведениям в голову).

Из-за тяжелого ранения эвакуировать командира решили на броне танка. Его аккуратно погрузили на броню и в сопровождении санинструктора отправили в тыл, в район ДК имени Ленина.

Лейтенант Хазов попросил дать ему в руки пулемет, ну так, на всякий случай. А когда до места прибытия оставались считанные сотни метров в небе замаячили «юнкерсы».

- Вот пулемет и пригодился, подумал лейтенант Хазов, и начал бить по пикирующим стервятникам. Одного из них Владимир Хазов сразу подбил. Недаром его называли асом, хоть и танковым.