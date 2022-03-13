Как в своем последнем бою танкист-ас Владимир Хазов подбил немецкий самолет

Прежде чем попасть в Сталинград, танкист старший лейтенант Владимир Хазов прошел битву за Москву и тяжелые оборонительные бои под Харьковым.
Уже тогда за ним закрепилась слава боевого, смелого и мужественного командира. Чего только стоит сражение под Ольховаткой, где рота под командованием старшего лейтенанта Хазова за два дня уничтожила 31 танк противника, 12 из которых было на личном счету Владимира Хазова.
Таким образом, в Сталинград лейтенант Хазов попал уже, будучи героем! Его умения и опыт сильно пригодились в боях за волжскую твердыню, где уже танкисты бились не на жизнь, а на смерть.
В августе 1942 года В.Хазов лично получил в руки танк Т-34 из рук участника обороны красного Царицына старейшего рабочего Сталинградского тракторного завода Павла Родионовича Золотухина с пожеланиями бить фашистов до последней капли крови.
В газете «На защиту Родины» осенью 1942 года В. Хазов в статье «Мой опыт борьбы с немецкими танками» рассказывал:
Всего час длился этот необычный бой, из которого мы вышли победителями. Немцы потеряли 22 танка. Наши машины с небольшими повреждениями вернулись в роту.
Не бояться врага, а искать и уничтожать его — вот то правило, которого должны придерживаться советские танкисты, защищающие славный Сталинград.
Напутственные слова рабочего Золотухина оказались пророческими. Старший Лейтенант Хазов действительно погиб в бою, истекая кровью.
13 сентября 1942 года в районе Вишневой балки в окрестностях Сталинграда (кстати, эта балка до сих пор сохранилась в Волгограде под тем же самым названием) старший лейтенант Хазов, ведя ожесточенный бой с противником, получил тяжелое ранение в бедро (по другим сведениям в голову).
Из-за тяжелого ранения эвакуировать командира решили на броне танка. Его аккуратно погрузили на броню и в сопровождении санинструктора отправили в тыл, в район ДК имени Ленина.
Лейтенант Хазов попросил дать ему в руки пулемет, ну так, на всякий случай. А когда до места прибытия оставались считанные сотни метров в небе замаячили «юнкерсы».
- Вот пулемет и пригодился, подумал лейтенант Хазов, и начал бить по пикирующим стервятникам. Одного из них Владимир Хазов сразу подбил. Недаром его называли асом, хоть и танковым.
К сожалению, через несколько секунд при очередном заходе "юнкерсов" и сам старший лейтенант Хазов был сражен немецкой пулей. Погиб и санинстуктор, имя которого осталось неизвестным...
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Красной Армии» от 5 ноября 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.
За плечами у него осталось 24 года и 27 подбитых немецких танков.
Похоронен Владимир Петрович Хазов в братской могиле на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде.
Его именем названы улицы в его родном селе Лава, посёлке Сурское, городе Ульяновске и городе-герое Волгограде.
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Авторский пост
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