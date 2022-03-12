Хотя замечу. Если бы я знал, что предстоит столько возни – вряд ли стал бы затеваться.

И…! Т.к. ГОСТ, то весьма важно соблюдать количественные показатели, рекомендации к качеству продуктов и технологический процесс. ГОСТ все-таки.