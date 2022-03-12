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Сообщество Кулинарные рецепты 2467 постов • 779 подписчиков подписаться
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Бублики из СССР … по ГОСТу&nbsp;

Бублики из СССР … по ГОСТу  (16 фото)

Автор:
12 марта 2022 22:22
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Бублики   Рецепт   бублик из СССР   бублик по ГОСТу   еда   
259
16

Очень, знаете ли, захотелось бубликов. Тех, которые с маком. Советских. Из детства. Ну, а раз захотелось, то …, в общем, взял я и… нажарил этих бубликов! Или правильно будет сказать – напёк? Ну не в слове суть, бублики получились.…

Хотя замечу. Если бы я знал, что предстоит столько возни – вряд ли стал бы затеваться.

И…! Т.к. ГОСТ, то весьма важно соблюдать количественные показатели, рекомендации к качеству продуктов и технологический процесс. ГОСТ все-таки.

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Итак ….

Бублики, они хоть и с маком, но состоят из теста, в основном. Мака там совсем чуть-чуть и он, мак, сам по себе – так прилип сверху. А вот тесто!

Первым делом поставил опару. Из расчёта на 6 бубликов по 100 граммов, для опары, необходимо:

Муки пшеничной первого (или высшего) сорта - 100 гр.,

Воды - 150 гр.,

Мгновенных (сухих) дрожжей – 2,25 гр.

Муку лучше просеять и заодно напитать кислородом – воздухом.

Опару приготовить несложно. Это только слово такое – страшное и нагнетающее!!! Дрожжи надо растворить в воде (градусов 40) и дать минут десять постоять, а потом влить в муку и хорошо размешать.

Завернуть ёмкость в плёнку, плотно, для сохранения влажности, укутать и поставить в тёплое (градусов бы около 30) место. Пусть стоит себе часа четыре.

 Вот такой вид образуется. И аромат возникнет…, действительно из детства, домашней опары, будущего теста … настоящего.

 А для, собственно теста, понадобится:

Мука пшеничная первого (или высшего) сорта - 350 гр.,

Вода - 90 гр.,

Масло коровье (говорят, что можно маргарин взять, но я не стал пробовать) растопленное - 35 гр.,

Сахарный песок - 54 гр.,

Соль - 6,75 гр.

 Добавил я в опару всё, кроме муки и хорошо, добросовестно перемешал. А потом перелил в емкость тестомесилки.

Я, значит, тесто месил, повторюсь, в тестомесилке. Долго, кстати месил, минут, наверное, тридцать. Муку добавлял постепенно, пока не получил упругое гладкое, очень плотное тесто. Потом его еще хорошенечко руками обмял, оббил и кастрюлю хорошо плёнкой обтянул, опять-таки, чтобы влажность не терять. И поставил в теплое место на часок. Пусть доходит.

Через час повторил – обмял, оббил и потом раскатал в нетонкий блин. Обратите внимание – все эти манипуляции производятся без добавления чего-либо. Никакой муки или масла. Только одно тесто.

Сложил получившийся пласт втрое и оставил на пол часика.

Потом этот пласт слегка раскатал и порезал на двенадцать (я двенадцать бубликов пёк) равных частей.

Дальше сформировал тесто в плотные лепешки. Формовать нужно с усилием, чтобы лепешка получилась действительно плотной и упругой. Накрыл плёнкой и пусть постоят, 15-20 минут

 И …. Делаем дырки в бубликах. Берем лепёшку и протыкаем по центру насквозь. Немного растянуть и уложить на стол под пленку. Оставить минут на 10. Эту операцию надо будет повторить примерно трижды, чтобы достигнуть размеров того самого бублика. Тесто упругое и будет стремиться сжаться естественно.

Как только каждое кольцо растянется до размеров желаемого бублика, уложить будущие бублики на лист пергамента (чтобы не прилипли к столу) и дать расстойку 1-1,5 часа, при комнатной температуре, накрыв пленкой.

 За это время бублики, кстати, ощутимо прибавят в объёме.

 И вот теперь бублики надо обварить и замАчить! В смысле мака, а не ….

Вскипятить большую кастрюлю воды. Смешать крахмал, сахар и воду (1 ст. ложка крахмала; 0,5 ст. ложки сахара; 2-3 ст. ложки воды) в однородную смесь. Влить все это дело в кипящую воду и размешать.

Опускать заготовки бубликов в кипяток по очереди, на 15-20 секунд.

Обваренный бублик сразу класть лицевой стороной в пиалу с маком, чуть прижимать, чтобы как можно больше маковых зерен прилипло к бублику.

И переложил на противень, застеленный пергаментом. Маслом пергамент смазать не забудьте. Повторил операцию со всеми бубликами.

И в духовку.

Я разогрел духовку на 240 градусов и выпекал бублики 15 минут. Даже чуть больше получилось. Признаюсь – немного передержал.

Но! В общем и целом, не глядя на длинную историю и многие хлопоты, бублики получились именно те!!! Помните? По 6 копеек. И не важно, где его подхватываешь – в булоШной ли или у уличного разносчика, он везде и всегда был хрустким, сытным, сытным и безумно вкусным!

Наш бублик!!!

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Метки: Бублики   Рецепт   бублик из СССР   бублик по ГОСТу   еда   
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6  комментариев
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54k
doker 2 часа назад
Может по ГОСТу и так, но думается, что изначально бублик делался из валика теста, а не из лепешки, где пробивалась дырка... от бублика.
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25k
Юрьевич 53 минуты назад
"И …. Делаем дырки в бубликах. Берем лепёшку и протыкаем по центру насквозь."

Что-то сомневаюсь что это по ГОСТу
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178
Просто прохожий 2 часа назад
Как говорят следователи-"найден предмет, по форме напоминающей тор, неопределенного вкуса, изготовленный из непонятного материала...." Дал поиск(ради интереса), так как эта стряпня мне ничем не напомнила бублики советского периода. Как оказалось в инете сотни рецептов(разумеется все по ГОСТу) но все разные, у разных поварих всё по разному. По фото в тексте и по срезу видно что это не бублик из прошлого, а булка с дыркой из домашней духовки посыпанная маком. Возможно и вкусная, но уверен что по вкусу даже близко не напоминает те бублики.
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79
Dsident 3 часа назад
Зачот, зачот, камрад!)
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