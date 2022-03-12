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Без кота и жизнь не та

Без кота и жизнь не та (38 фото)

Автор:
12 марта 2022 04:58
Метки: Без кота   Жизнь   не та   
411
38

От хандры и весенней депрессии лучше всего вас спасут пушистые коте. И развеселят, и потискаться попросят и покормить себя заставят. Вы только посмотрите на эти комки шерсти и счастья. Ну какая тут может быть вообще депрессия.

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Источник:

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homerchik 2 часа назад
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