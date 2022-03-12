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От хандры и весенней депрессии лучше всего вас спасут пушистые коте. И развеселят, и потискаться попросят и покормить себя заставят. Вы только посмотрите на эти комки шерсти и счастья. Ну какая тут может быть вообще депрессия.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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