Якутянка в отеле Египта потребовала вернуть на место российский флаг

Об этой истории рассказала депутат Ил Тумэна Мария Христофорова @mariya.khristoforova. "Долгожданный отпуск Киры совпал с непростым временем в политике, казалось, как это могло отразиться на оплаченном крутом отдыхе? Возможно, никак, если это была бы не Кира, а другая девушка на солнечном элитном курорте. Так вот. Кира как истинная россиянка не прошла мимо унижения нашего флага", - написала депутат, гордясь землячкой.