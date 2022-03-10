Якутянка в отеле Египта потребовала вернуть на место российский флаг

Девушка заметила, что на флагштоке отеля присутствуют флаги разных стран, а вот российский смят, скручен и находится в ненадлежащем виде. Она обратилась к руководству гостиницы и добилась того, чтобы его вернули на место.
Управляющая ресторана "Мацури" Кира живет в Якутске, а сейчас проводит свой отпуск в Египте. Девушка отдыхает в отеле "Континенталь" в Шарм-Эль-Шейхе. Судя по флагам, установленным на флагштоках, место это интернациональное. Только вот отчего-то российскому символу не повезло - Кира обнаружила его скрученным и связанным в узел.
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Девушку ситуация возмутила. Конечно, курорт, на котором отдыхают мамы с детьми - не место для сведения политических счетов, и Кира обратилась к руководству с настоятельной просьбой вернуть флаг на место.
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И египтянам ничего не оставалось, как подчиниться. Флаг постирали, погладили и водрузили на флагшток.
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Об этой истории рассказала депутат Ил Тумэна Мария Христофорова @mariya.khristoforova. "Долгожданный отпуск Киры совпал с непростым временем в политике, казалось, как это могло отразиться на оплаченном крутом отдыхе? Возможно, никак, если это была бы не Кира, а другая девушка на солнечном элитном курорте. Так вот. Кира как истинная россиянка не прошла мимо унижения нашего флага", - написала депутат, гордясь землячкой.
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АНТИФИШКИ
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переезжай в россию!
а вообще эта ситуация очень хорошо показала кто друзья, а кто лицемеры - вот казалось бы причем нахрен ресторанно0гостиничный бизнес и политика? если бы в отель приехал Путин или российские военные то может быть снимание флага и имело бы какой то смысл - но там обычные люди приезжают отдыхать! Чего тащить политику туда где её быть не должно?