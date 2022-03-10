FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5881 пост • 845 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Якутянка в отеле Египта потребовала вернуть на место российский флаг

Якутянка в отеле Египта потребовала вернуть на место российский флаг (1 фото + 3 видео)

Автор:
10 марта 2022 07:43
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   египет   отдых   политика   флаг   якутия   
1963
1
3

Девушка заметила, что на флагштоке отеля присутствуют флаги разных стран, а вот российский смят, скручен и находится в ненадлежащем виде. Она обратилась к руководству гостиницы и добилась того, чтобы его вернули на место.

Управляющая ресторана "Мацури" Кира живет в Якутске, а сейчас проводит свой отпуск в Египте. Девушка отдыхает в отеле "Континенталь" в Шарм-Эль-Шейхе. Судя по флагам, установленным на флагштоках, место это интернациональное. Только вот отчего-то российскому символу не повезло - Кира обнаружила его скрученным и связанным в узел.


Девушку ситуация возмутила. Конечно, курорт, на котором отдыхают мамы с детьми - не место для сведения политических счетов, и Кира обратилась к руководству с настоятельной просьбой вернуть флаг на место.




И египтянам ничего не оставалось, как подчиниться. Флаг постирали, погладили и водрузили на флагшток.


Об этой истории рассказала депутат Ил Тумэна Мария Христофорова @mariya.khristoforova. "Долгожданный отпуск Киры совпал с непростым временем в политике, казалось, как это могло отразиться на оплаченном крутом отдыхе? Возможно, никак, если это была бы не Кира, а другая девушка на солнечном элитном курорте. Так вот. Кира как истинная россиянка не прошла мимо унижения нашего флага", - написала депутат, гордясь землячкой.



Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   египет   отдых   политика   флаг   якутия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Да то хохлы постарались, той свиноты сейчас полно по миру разбросало и ещё раз бросает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Yuri Минуту назад
флаг ДНР ещё надо повесить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
КОСТЯН 18 минут назад
Молодец! Квартиру ей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
dima423 40 минут назад
Молодец) не осталась равнодушной и добилась своего...вот еще бы наши спортивные чиновники не были бы такими лохами и добились бы того чтобы спортсмены выступали под своим флагом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
510
Шурман Час назад
Тем временем в Европе . Глава евро совета попросила всех жителей Европы экономить на электричестве , газе и топливе . Вчера сходил за хлебушком , был хлеб 1.95 евро а вечером уже стал 2,70 евро за тот же хлеб , с помидорами та же херня , были 1.94 стали 3,90 . На бельгийских форумах бельгийцы пишут что они не собираются спонсировать войн на Украине .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
441
Copycat 2 часа назад
Да это так) видел эту новость несколько дней назад - молодец женщина

а вообще эта ситуация очень хорошо показала кто друзья, а кто лицемеры - вот казалось бы причем нахрен ресторанно0гостиничный бизнес и политика? если бы в отель приехал Путин или российские военные то может быть снимание флага и имело бы какой то смысл - но там обычные люди приезжают отдыхать! Чего тащить политику туда где её быть не должно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
441
Copycat Сергей 38 минут назад
Да у вас в РФ не только то что в земле, леса вон сколько) Самая большая страна и самая богатая по ресурсам и на ней сидит огромный русский медведь - который и никого не трогает и не против посотрудничать, продавать что то, но спуску не дает - и их это бесит так что кушать не могут) хочется на халяву за бесценок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей 2 часа назад
Обязать туроператоров рассказывать потенциальным покупателям про случай а "Континентале".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Javier Андрей 2 часа назад
Ну да, от денег они так и отказались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120567



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
TikTok приостановил работу в России
2
270
TikTok приостановил работу в России
Набирающие популярность в сообществах
«Голубая папка КГБ»: как советские силовики искали инопланетян в Египте
0
2
«Голубая папка КГБ»: как советские силовики искали инопланетян в Египте
Чем известен самый главный правитель-людоед
0
40
Чем известен самый главный правитель-людоед
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Stonks
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
5
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#факты#Россия#автомобили#кино#дтп#аварии#забавно#авто аварии
#фото#прикол#люди#Украина#автомир#фотографии#сарказм#дети#комментарии#природа
#животные#СССР#подборка#история#ватермарк#санкции#8 марта#женщины#новости#мир

На что жалуетесь?

Вернуться