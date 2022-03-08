Красивые и необычные деревья

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Мы не перестаем восхищаться красотой природы на нашей планете.
Во всем мире растут настолько необычные деревья, что невозможно мимо них пройти равнодушно. Некоторые из них уникальны, поскольку растут только в определенных местах.
Приятного просмотра!
Во всем мире растут настолько необычные деревья, что невозможно мимо них пройти равнодушно. Некоторые из них уникальны, поскольку растут только в определенных местах.
Приятного просмотра!
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19.
Самое толстое в мире дерево - Дерево Туле.
Обхват его ствола составляет 11,62 метра, окружность ствола - 36,2 метра, в высоту Дерево Туле достигает 35,4 метра, хотя раньше оно было немного выше. По разным версиям ему от полутора до шести тысяч лет.
20.
Огромный рододендрон на Тихоокеанском северо-западе.
Этот огромный рододендрон, которому насчитывается более 125 лет, формально не является деревом, потому что рододендроны относятся к кустарникам.
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Метки: деревья интересно красиво мир фотографии
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