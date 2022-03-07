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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Майкл Джексон, Софи Лорен и Сильвестр Сталлоне на 4-й ежегодной премии American Cinema Awards, 1987. Фото Рона Галеллы
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3.
«Жигули» немецкой полиции на улицах Дрездена, 1992 год.
Советские автомобили работали в полиции ГДР, а после объединения Германии эти машины перекрасили в традиционные бело-зелёные цвета полиции ФРГ. Впрочем, вскоре их заменили немецкой техникой.
8.
Подростки у арт-инсталляции Hamden Plaza «Автомобили-призраки» в Хамдене, штат Коннектикут, 1978 год
15.
Американские солдаты пытают северовьетнамского военнопленного недалеко от Дананга, 21 января 1968 года
16.
Николай Черкасов в роли Ивана Грозного в незавершенной серии фильмов Сергея Эйзенштейна о царе, ок. 1944 год
Интересный факт: В 1973 году костюм Ивана Грозного был использован в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
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Женщина с детьми переплывают реку, пытаясь спастись от нападения морской пехоты США во время проведения военной операции «Пиранья» в Южном Вьетнаме. 1965 год.
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Президенты России, США и Украины подписывают договор, по которому Украина отказывается от своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. 1994 год
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Парусная яхта Suzanne. 1911 год
Интересный факт: группа Bay City Rollers изображённая ниже на этом фото была в 70-е популярна настолько , что культ их фанатства называли Роллероманией(по аналогии с Битломанией)
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