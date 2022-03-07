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Устал от политики? Заходи, улыбнись

Устал от политики? Заходи, улыбнись (29 фото)

Автор:
07 марта 2022 17:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы.   
2085
29

Прикольные картинки с просторов инета

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Метки: Юмор   картинки   мемы.   

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8  комментариев
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34k
Mamin Sibiriak Час назад
Штифт, бля, ШТИФТ!

И советская вилка C1-b аналогична европейским электрическим вилкам CEE 7/16.

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19k
Anna 50 минут назад
Комментарий к фото
шрифта? может все таки штифта?
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Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
1k
9k
Самка Хорька Час назад
Чё-т Ревва не очень выглядит. Прибухивает, наверное.
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
МЛЯЯЯ завтра на работу
((
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