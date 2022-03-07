Устал от политики? Заходи, улыбнись

2085
29
Прикольные картинки с просторов инета
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- "Я минуты две занимался сексом с ее складкой": 20 случаев, в которых кому-то явно не повезло
- Забавные демотиваторы на понедельник
- "Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети
- Фотопозитив с элементами странностей
- "Мама мешает заниматься интимом": женские форумы и проблемы их участниц
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
81
Понравилось81
Новости партнёров
И советская вилка C1-b аналогична европейским электрическим вилкам CEE 7/16.