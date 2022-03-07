Соревнование без российских спортсменов теряет всякий смысл: мнение французских биатлонистов

Пока Европа вводит санкции для России, закрывая и приостанавливая работу всех известных брендов, спортсмены высказывают истинное мнение о ситуации между Россией и Украиной.
По мнению лидера сезона француза Кентена Фийон-Майе и Эмильена Жаклена, без российских спортсменов кубок мира по биатлону не станет украшением сезона.
Они уверены, что соревноваться нужно с сильнейшими, а флаги Украины на стадионе не прибавляют зрителей. Отстранение России не имеет ничего общего со здравым смыслом.
Спортсмены из Франции и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что политика никак не должна вмешиваться в дела спорта и жизни обычных людей. Спорт без конкуренции не имеет смысла.
Запад делает хуже только себе, лишая ни в чем не повинных спортсменов шанса участвовать в соревнованиях. Международный союз биатлонистов обесценивает свою работу глупыми и предвзятыми решениями.
В итоге предстоящий кубок мира превратился в сплошную комедию: ни зрелища, ни интриги, ни здоровой конкуренции.
Олимпиада, международные турниры, игры всегда призывали к объединению народов, а сейчас это больше похоже на гладиаторские игры, турнир ради забавы.
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