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Соревнование без российских спортсменов теряет всякий смысл: мнение французских биатлонистов

Соревнование без российских спортсменов теряет всякий смысл: мнение французских биатлонистов (1 фото)

Автор:
07 марта 2022 16:37
Сообщество : Спорт
Метки: Россия война   биатлон   кубокмира   
681
1

Пока Европа вводит санкции для России, закрывая и приостанавливая работу всех известных брендов, спортсмены высказывают истинное мнение о ситуации между Россией и Украиной.

По мнению лидера сезона француза Кентена Фийон-Майе и Эмильена Жаклена, без российских спортсменов кубок мира по биатлону не станет украшением сезона.

Они уверены, что соревноваться нужно с сильнейшими, а флаги Украины на стадионе не прибавляют зрителей. Отстранение России не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Спортсмены из Франции и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что политика никак не должна вмешиваться в дела спорта и жизни обычных людей. Спорт без конкуренции не имеет смысла.

Запад делает хуже только себе, лишая ни в чем не повинных спортсменов шанса участвовать в соревнованиях. Международный союз биатлонистов обесценивает свою работу глупыми и предвзятыми решениями.

В итоге предстоящий кубок мира превратился в сплошную комедию: ни зрелища, ни интриги, ни здоровой конкуренции.

Олимпиада, международные турниры, игры всегда призывали к объединению народов, а сейчас это больше похоже на гладиаторские игры, турнир ради забавы.

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Метки: Россия война   биатлон   кубокмира   

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4  комментария
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Алексей Попов 3 часа назад
Я вот до сих пор (почти 50 годиков) так и не понял - как в биатлоне может выиграть первый если у второго есть ружье?
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Батончик с маком 4 часа назад
Гейропа довыёживается и придется участвовать в танковом биатлоне.
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Просто прохожий Батончик с маком 2 часа назад
Евро3,14..ры этого пока не понимают, а скоро будут орать-"а нас то за что". А из говна получается неплохо бюджетное и экологическое(как любят в Европе) удобрение.
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