Они уверены, что соревноваться нужно с сильнейшими, а флаги Украины на стадионе не прибавляют зрителей. Отстранение России не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Спортсмены из Франции и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что политика никак не должна вмешиваться в дела спорта и жизни обычных людей. Спорт без конкуренции не имеет смысла.

Запад делает хуже только себе, лишая ни в чем не повинных спортсменов шанса участвовать в соревнованиях. Международный союз биатлонистов обесценивает свою работу глупыми и предвзятыми решениями.

В итоге предстоящий кубок мира превратился в сплошную комедию: ни зрелища, ни интриги, ни здоровой конкуренции.

Олимпиада, международные турниры, игры всегда призывали к объединению народов, а сейчас это больше похоже на гладиаторские игры, турнир ради забавы.