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Молодежь СССР середины 80-х

Молодежь СССР середины 80-х (18 фото)

Автор:
06 марта 2022 22:10
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
458
18
Следующее поколение юных граждан будет жить уже в другой стране: без необходимости разучивать торжественную пионерскую клятву и платить членские взносы за нахождение в составе ВЛКСМ. Последнее советское поколение молодежи на фотографиях.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   

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4  комментария
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41k
Карандаш 3 часа назад
Мотли КрУ говоришь??? Ну-ну!
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15k
alexis Час назад
Москвичка Сергей Борисов
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10k
Лехахуторской 2 часа назад
Я с тех времен. Славные были денечки.
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