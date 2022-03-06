Молодежь СССР середины 80-х

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Следующее поколение юных граждан будет жить уже в другой стране: без необходимости разучивать торжественную пионерскую клятву и платить членские взносы за нахождение в составе ВЛКСМ. Последнее советское поколение молодежи на фотографиях.
1.
На Московском Всемирном фестивале молодежи и студентов Александр Абаза, 27 июля 1985 - 3 августа 1985 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
2.
Крупнорогатый скот в загоне. Шорская девушка доит корову. Утренняя дойка Валерий Кимеев, 1990 год, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, Музей-заповедник «Томская Писаница».
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4.
Девушка из первого отряда Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
7.
Призывники М. Васюков, 1990 год, Челябинская обл., г. Миасс, Государственный исторический музей Южного Урала.
8.
Посвящение в этнографы студентов КГУ Валерий Кимеев, 1989 год, Кемеровская обл., Яшкинский р-н, Музей-заповедник «Томская Писаница».
9.
«Первый отряд – возраст уже опасный» Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
10.
Калининград, 1980-е. На побывку едет молодой солдат. Южный вокзал Дмитрий Вышемирский, 1986 год, Калининградская область, из архива Дмитрия Вышемирского.
12.
«Это мой улов» Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
13.
Телеутские пельмени Александр Бобкин, 11 января 1989 года, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-он, с. Бессоново, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
16.
Миша Болдуман. Студенты биофака МГУ «на картошке» Марина Воронина, 1 сентября 1985 - 15 октября 1985 года, Московская обл., Можайский р-н, с. Поречье, из архива Марины Ворониной.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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