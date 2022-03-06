Платежная система PayPal приостанавливает работу в РФ

Дэн Шульман, директор PayPal подчеркнул, что компания поддерживает международное сообщество и в текущих условиях приостанавливает свою работу в РФ.





Как известно, после объявления Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в ответ на обращения руководителей ДНР и ЛНР за помощью ЕС, Великобритания, США и другие государства ввели санкции против российских юридических и физических лиц. Ограничили свою деятельность на территории нашей страны многие крупные компании, в том числе Microsoft, H&M, IKEA и Siemens.



Источник: https://newkredit.ru/