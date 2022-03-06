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Платежная система PayPal приостанавливает работу в РФ

Платежная система PayPal приостанавливает работу в РФ (1 фото)

Автор:
06 марта 2022 09:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: paypal   Платежная система   новости   
503
1

В субботу электронная платежная система PayPal приостановила оказание услуг на территории России в связи с проведением специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении, которое распространила компания.

Дэн Шульман, директор PayPal подчеркнул, что компания поддерживает международное сообщество и в текущих условиях приостанавливает свою работу в РФ.

Как известно, после объявления Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в ответ на обращения руководителей ДНР и ЛНР за помощью ЕС, Великобритания, США и другие государства ввели санкции против российских юридических и физических лиц. Ограничили свою деятельность на территории нашей страны многие крупные компании, в том числе Microsoft, H&M, IKEA и Siemens.

Источник:  https://newkredit.ru/

Источник:

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Метки: paypal   Платежная система   новости   

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11  комментариев
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5k
Allmaster 4 часа назад
Да и хрен с ней, ужасная система. Столько гемора с ней было.
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30k
Юр21 Полчаса назад
Да пошли они! Надо же, горе то какое, кровосос с рынка ушёл.
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25k
Юрьевич 2 часа назад
Один раз только воспользовался этой системой когда на Ebay покупал. Они процент нехилый брали... кажется что-то вроде 3%.
Потом появился Али и Ebay мне стал ни разу не интересен.
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81
Мурчелло 3 часа назад
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81
Мурчелло 3 часа назад
Маза фака
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14k
Совранский 4 часа назад
Группа Ленинград, - Дорожная!
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