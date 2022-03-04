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На общую тему

На общую тему (31 фото)

Автор:
04 марта 2022 07:19
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   прикол   
3781
31
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Прикольные, порой смешные фото.

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Метки: Разное   Юмор   прикол   

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79  комментариев
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3k
сеньор Леонсио 6 часов назад
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13k
Андрей Кузнец 12 минут назад
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Какие ж они страшные обо, ужас….
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7k
amrita Час назад
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Умно...
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274
Царь 2 часа назад
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И каркулятором!
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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-Ребёнок, до чего ты докатился?...
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3k
Sergiy Rambus 2 часа назад
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Ежыли транвай пириедит то он тожы убъет.
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9k
Самка Хорька 2 часа назад
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Тубаретка, каклета и лаболатория туда же.
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5k
Станислав 3 часа назад
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чебодан, радива и сц.... иички!
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10k
Cornho 3 часа назад
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Х..вый какой-то палец...
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10k
Cornho 3 часа назад
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Не налегай на пиццу, иначе однажды пицца наляжет на тебя!
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41
hammog 3 часа назад
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Забыли Аналгин
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2k
lekha-fil 4 часа назад
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Оградку сп*здили.
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2k
lekha-fil 4 часа назад
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Вообще-то, уже она давно плывёт.
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10k
zlopisec 4 часа назад
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Ага, вдруг война, а я уставший....
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748
perekrestok 4 часа назад
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Весной сам оттается!
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24k
SerGProS 4 часа назад
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фыпилявый леопёрд?
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SerGProS 4 часа назад
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это от дедулек и бабулек пошло которые почти всю жизнь прожили без Ентих ваших: колидоров, пинжаков и кофиев
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24k
SerGProS 4 часа назад
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ха!очень нужна эта мазня
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!ГЕНнадий 4 часа назад
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и звОнит, подумал я, попивая горячее кофе...
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SerGProS 5 часов назад
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еще и в боевом режиме..
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1k
!ГЕНнадий 5 часов назад
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Он давал выбор - или его чек, или его искуство.
что выгоднее - то и обналичь...
(а вот банкиры - могут обналиченный чек и не уничтожать)))
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