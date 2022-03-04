27 предметов, оживших благодаря пластиковым глазкам

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Eyebombing — это приклеивание выпученных пластиковых глаз к случайным объектам, эдакая народная забава. Появилась она еще в начале 2000-х годов, но пользуется популярностью до сих пор — уж больно смешно выглядят "ожившие" вещи. На форуме Reddit есть сообщество Eyebombing, посвящённое этой теме. Давайте в него заглянем.
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18. "Муж оставил эту коробку в доме на несколько месяцев. Чтобы я не жаловалась, он сделал ее смешной"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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