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27 предметов, оживших благодаря пластиковым глазкам

27 предметов, оживших благодаря пластиковым глазкам (28 фото)

Автор:
04 марта 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: trend   Приколы   Юмор   глаза-гугли   глазки   забава   очаровательные глазки   развлечение   
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Eyebombing — это приклеивание выпученных пластиковых глаз к случайным объектам, эдакая народная забава. Появилась она еще в начале 2000-х годов, но пользуется популярностью до сих пор — уж больно смешно выглядят "ожившие" вещи. На форуме Reddit есть сообщество Eyebombing, посвящённое этой теме. Давайте в него заглянем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: trend   Приколы   Юмор   глаза-гугли   глазки   забава   очаровательные глазки   развлечение   

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