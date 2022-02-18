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25 мемов про Канаду, страну весёлых лесорубов

25 мемов про Канаду, страну весёлых лесорубов (26 фото)

Автор:
18 февраля 2022 14:20
Сообщество : Юмор
Метки: Канада   Приколы   Юмор   занимательное страноведение   мемы   поржать   стереотипы   
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В рамках программы "Занимательное страноведение" мы с вами уже рассмотрели Финляндию. Теперь пришел черёд другой холодной и заснеженной страны, в которой живут в основном белые медведи и бородатые лесорубы в клетчатых рубахах. Итак, изучаем стереотипы об одном из крупнейших государств мира — Канаде.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   Приколы   Юмор   занимательное страноведение   мемы   поржать   стереотипы   
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3k
sedoisever 2 часа назад
Канада, говорите...?
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6k
Александр Зотов 56 минут назад
это ж вроде с Сахалина фотке, не?
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1k
Росомаха 2 часа назад
Что в сельпо завезли , в том и ходят.
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3k
Александр 2 часа назад
С юмором подборка. Особенно о Ванкувере и Альберте.
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Почти как наша Сибирь
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835
Иннoгeнтий 2 часа назад
Что вы нам тут ..... откуда в Канаде снег.
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