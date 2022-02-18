25 мемов про Канаду, страну весёлых лесорубов

2613
26
В рамках программы "Занимательное страноведение" мы с вами уже рассмотрели Финляндию. Теперь пришел черёд другой холодной и заснеженной страны, в которой живут в основном белые медведи и бородатые лесорубы в клетчатых рубахах. Итак, изучаем стереотипы об одном из крупнейших государств мира — Канаде.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Забавные картинки о похудении и диетах
- Марк Цукерберг посмеялся над своей неудачной попыткой камуфляжа на отдыхе
- Прикольные картинки, мемы и шутки из сети
- Шутки из сети
- Прикольные картинки и шутки из сети
36
Понравилось36
Новости партнёров