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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (25 фото)

Автор:
03 марта 2022 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
12713
25
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   

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126  комментариев
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2k
Dr. Zoidberg 14 часов назад
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Я из России и ГОРЖУСЬ этим !!!
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9k
? ? ? Полчаса назад
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видео не вставляется, ссылкой:
Ссылка youtu.be
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3k
Parabellum 3 часа назад
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Да и пох
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2k
Autumn2015 4 часа назад
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Пока есть Zona. ru и торренты вообще ни о чем не беспокоюсь.
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12k
Типа граф 4 часа назад
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12k
Типа граф 4 часа назад
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12k
Типа граф 4 часа назад
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Да они с беломора лёгкие свои выплюнут !
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12k
Типа граф 5 часов назад
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Это как в анекдоте :
-Многие люди меня ненавидят !
-Но почему ? !
-Я много ем и не толстею .
-Ну ты и мразь !!!
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3k
Умница-красавица 5 часов назад
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Онлифанс прикрыли, придется все-таки айтишником
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3k
Умница-красавица 5 часов назад
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Думала финал интересней будет: пока он не откусил мне палец по самые тапки
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3k
Умница-красавица 5 часов назад
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А я очень рада, что вся это шваль по миру, которых все принимали за русских, теперь наконец везде открестится от нашей великой нации и перестанет ее позорить
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15k
Михаил Гривин 5 часов назад
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Он просто посмотрел фильм "Идиократия" и воспринял всерьез.
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15k
Михаил Гривин 6 часов назад
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Я бы сходил, но у нас они закрылись с первыми же обстрелами. А то мало ли - вдруг и правда последний раз, завтра ведь можно и не проснуться
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3k
Parabellum 6 часов назад
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Чего пля? Персоной нонграта таких выродков признавать, кто смеет подобное говорить!
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7k
Виталий 7 часов назад
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беломор покруче канабиса в голову дает
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7k
Виталий 7 часов назад
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PornHub? господи, как же мы дрочить то будем, беда то какая...
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7k
Виталий 7 часов назад
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от этого сраного макдональдса тошнит потом будет не на шутку
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5k
Элвис 7 часов назад
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Да работает порнохаб не истерите.
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22k
pssst 7 часов назад
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вот мы смеемся, а прикиньте - будет самый нормальный президент за всю историю
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5k
Элвис 7 часов назад
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Гы все производство этого говна в России!!! Да ещё это франшиза просто переименуют и всё! Насладитесь поешьте как в последний раз, дебилы!
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629
Ямщик 7 часов назад
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Новосельцева ко мне!!!
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