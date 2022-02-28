Куда испражнялись многотысячные армии во время походов?

Эта военная хитрость была очень даже масштабна, русская армия насчитывала до 150 тысяч воинов, а если посчитать всех остальных, вроде инженеров и обслуживающего персонала, то вполне могло быть и 170 тысяч человек. Это же примерно, если ориентироваться на армию Ивана Грозного, примерно 77 тонн таких вот снарядов в день. Осада шла полтора месяца и если хотя бы половина этого вот запаса перелетала через стены, то можно только представить, каково было осажденным.