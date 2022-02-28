Куда испражнялись многотысячные армии во время походов?

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Известно, что культура справления нужды долгое время, а уж особенно у средневековых и античных солдат, была достаточно примитивной.
Этот вопрос ложился на плечи полководца и не было четкого регламента. Обычно офицерами задавалось направление, типа леса или рощи, куда все бойцы отправлялись по нужде.
Воинская знать даже имела собственные туалеты - металлические или деревянные урны, которые подчиненные периодически опорожняли в том же лесу.
Мухи роились стаями в этих лесочках, потом перелетали в лагерь военных, садясь на солдат и еду, провоцируя всяческие эпидемии, которые были способны привести к гибели половины войска, а это становилось причиной проигрыша войны.
Воинская знать даже имела собственные туалеты - металлические или деревянные урны, которые подчиненные периодически опорожняли в том же лесу.
Мухи роились стаями в этих лесочках, потом перелетали в лагерь военных, садясь на солдат и еду, провоцируя всяческие эпидемии, которые были способны привести к гибели половины войска, а это становилось причиной проигрыша войны.
А между прочим, в Ветхом Завете этот вопрос занял аж целую отдельную Божью заповедь. Например, правоверному иудею нужно было ходить в туалет только за пределами военного лагеря и строго обязательно закапывать за собой. Тогда считалось, что Господь по ночам посещал божьих солдат и было бы некомильфо, если бы он вступил не туда.
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В Древней Греции вместо туалетной бумаги использовали скорлупки от кокоса, ракушки или же небольшие овальные камушки. Римляне вообще наматывали морскую губку на палку и использовали ее несколько раз. Ее вымачивали в морской воде для очищения или же в винном уксусе.
В Средневековье солдатами использовался кусок ткани, его стирали и он был многоразовым.
Ну и во все времена листья или мох были универсальным средством.
В Средневековье солдатами использовался кусок ткани, его стирали и он был многоразовым.
Ну и во все времена листья или мох были универсальным средством.
Когда появилась регулярная армия уже современного образца, то полковые командиры стали просить строительства полноценных полевых туалетов. Выкапывался глубокий ров, на него ставились козлы или жерди, а если было бревно, то его располагали над выгребной ямой.
Интересно, что есть сведения, когда полководцы применяли особую хитрость: они заставляли солдат собирать отходы жизнедеятельности в чаны или деревянные бочки, а потом их заряжали в катапульты и отправляли в осажденный город.
Это придавало веселья тем, кто вел осаду и деморализовало врагов, а также провоцировало рост инфекционных заболеваний. Кстати, вместе с такими вот катапультами в осажденный город отправлялись трупы падших животных. Такое вот "биологическое оружие" первой версии.
Такие вот ароматные бомбы, например, использовал Иван Грозный, осаждая Казань в 1552 году.
Это придавало веселья тем, кто вел осаду и деморализовало врагов, а также провоцировало рост инфекционных заболеваний. Кстати, вместе с такими вот катапультами в осажденный город отправлялись трупы падших животных. Такое вот "биологическое оружие" первой версии.
Такие вот ароматные бомбы, например, использовал Иван Грозный, осаждая Казань в 1552 году.
Эта военная хитрость была очень даже масштабна, русская армия насчитывала до 150 тысяч воинов, а если посчитать всех остальных, вроде инженеров и обслуживающего персонала, то вполне могло быть и 170 тысяч человек. Это же примерно, если ориентироваться на армию Ивана Грозного, примерно 77 тонн таких вот снарядов в день. Осада шла полтора месяца и если хотя бы половина этого вот запаса перелетала через стены, то можно только представить, каково было осажденным.
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И тысячи зал...п мелькнули под забором.
- Отставить!
Но было поздно,.
Забор поплыл, качаясь на волнАх.
Помню в 2000 приземлились в Туношне (или как там она правильно пишется) в Ярославле. А там сортир впереди стоянки. Дружно его проигнорировали.
when knights were bold
and toilets weren't invented,
they laid their load
upon the road
and walked away contented"
Британский сортирный юмор.
Нечто метафизическое, наверное.
Или есть подобные фото от других армий того времени?
Что-то я и в сегодняшней свободной России не наблюдаю массового фотографирования данного процесса.
А военная цензура была во всех воюющих странах без исключения.
Так что сказки про то, что "можно было фотографировать что угодно" оставьте круглым идиотам.