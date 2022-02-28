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Куда испражнялись многотысячные армии во время походов?

Куда испражнялись многотысячные армии во время походов? (6 фото)

Автор:
28 февраля 2022 14:52
Сообщество : Военное
Метки: Юмор   военные   война   интересное   история   факты   
1629
6
Известно, что культура справления нужды долгое время, а уж особенно у средневековых и античных солдат, была достаточно примитивной.
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Метки: Юмор   военные   война   интересное   история   факты   
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17  комментариев
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37k
jonnyD 3 часа назад
Ну дык ... интернета тогда не было , вот и срали где попало ..
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2k
Kom9ipa 2 минуты назад
- Поссым, - сказал Суворов.
И тысячи зал...п мелькнули под забором.
- Отставить!
Но было поздно,.
Забор поплыл, качаясь на волнАх.
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1k
Денис Ануфриев Час назад
за говно по традиции зеленю
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12k
Kucher 2 часа назад
А у летунов ПЕРЕД винтами гадить нельзя - примета плохая. Потому назад, ЗА самолёт выбегает экипаж, после приземления, если припёрло.
Помню в 2000 приземлились в Туношне (или как там она правильно пишется) в Ярославле. А там сортир впереди стоянки. Дружно его проигнорировали.
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2k
Атомный Крот 2 часа назад
"In days of old
when knights were bold
and toilets weren't invented,
they laid their load
upon the road
and walked away contented"

Британский сортирный юмор.
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2k
Атомный Крот 3 часа назад
Какое-то у немцев болезненное пристрастие было к фотографированию процесса дефекации и голых жоп.

Нечто метафизическое, наверное.

Или есть подобные фото от других армий того времени?
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8k
Ivan 3 часа назад
Дерьмовый пост.
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8k
Ном-Номыч 3 часа назад
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6k
a_komolow 3 часа назад
А как потом самим осаждающим в тот город войти?
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