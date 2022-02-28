Число 13, подкова и сглаз: откуда пошли суеверия, в которые верит весь мир

Сотни, а то и тысячи лет, люди наделяют предметы или явления загадочным смыслом или знаками, которые прозвали суевериями. Многие в них верят и сегодня, однако мало кто знает, откуда они вообще пошли.
Поверье в то, что разбитое зеркало сулит неудачу, пошло от римлян, считавших. Они считали, что через этот предмет за людьми следят боги, а, если его разбить, то боги расценят это как неуважение и будут разгневаны. Сегодня люди нечасто сталкиваются с этим суеверием, однако осторожность в обращении с зеркалами всё-таки не помешает.
У многих уже рефлекторно выработалось желать здоровья, когда человек чихнул. Неизвестно, в какой момент это пошло, однако «благословлять» чихающего стали тогда, когда думали, что в этот момент душа отделяется от тела. Якобы этой фразой вы спасаете душу заболевшего человека от попыток дьявола её похитить.
Чертову дюжину боятся во многих странах. Причём, вплоть до того, что в некоторых лифтах отсутствует 13-й этаж, а в самолетах 13-ое место. Откуда пошло это суеверие? Мнения на этот счет расходятся. Кто-то видит в этом библейские отсылки, другие – к скандинавской мифологии. По-настоящему люди стали бояться этого числа в XIV веке после того, как в пятницу 13-го король Франции Филипп IV отдал приказ арестовать 600 мужчин, которых впоследствии ждала незавидная участь.
Да и в США в XIX вене все казни проводились именно в пятницу 13-го. Лишь в нескольких странах это число недавно реабилитировали. Сегодня в Италии, Франции и США его, наоборот, считают счастливым.
Кошки на протяжении многих веков считались вестниками удачи, но только не черные. По крайней мере, плохо к ним стали относиться в Средневековье, поскольку в то время их ассоциировали с колдовством и демонами. Именно от них пошло суеверие, что если черная кошка перейдет дорогу, то она заблокирует вам путь к небесам.
Притянуть неудачу, по мнению некоторых, можно и пройдя под лестницей. Это также пошло из Средневековья, где её ассоциировали с виселицей. Считалось, что поход под лестницей обернется вашим скорым повешением. Также полагали, что под ней обитают призраки вздернутых людей.
Можно ли отпугнуть неудачу? Достаточно постучать по дереву. По крайней мере, так думали древние язычники, верившие в то, что в деревьях живут духи. Постучав, вы попросите у них защиты. Таким же образом их можно было поблагодарить за что-то хорошее. Позже это суеверие перекочевало в другие культуры, однако трактовалось уже по-разному.
Одно из самых распространенных суеверий – сглаз, поскольку в него верит около 40% людей. Несмотря на то, что во всех культурах это явление описывает по-разному, принцип один и тот же: человек может получить вред, если на него посмотрят с завистью или злобой. Считается, что наиболее уязвимы дети и беременные женщины. Именно из-за этого большинство и не показывает фотографии младенцев, да и их самих кому попало.
Древнегреческий философ Плутарх считал, что глаза испускают смертоносные лучи, которые наносят урон, как отравленные дротики.
Не только в странах бывшего СССР, но и в Европе, чётное количество цветов используют, чтобы выразить скорбь. Традиция пошла от язычников, трактовавших четные числа, как символ злобы и завершенности (в данном случае речь идет от жизни). А вот в западной культуре четное количество цветов считается добрым тоном, приносящим счастье.
Вера в подкову, как символ удачи, пошла из легенды X века о кузнеце Дунстане. Якобы к нему пришёл клиент с просьбой подковать лошадь, однако он заметил, что за личиной человека скрывается дьявол. Он подковал его и согласился снять только в том случае, если нечистая сила никогда не будет заходить в дом, где весит этот оберег. Правда, как правильно её размещать, так никто и не разобрался.
Ну и закончим любовь людей загадывать желание. Например, во время падения звезды. Это суеверие появилось от философа Птолемея ещё в I веке, который считал, что падающие космические объекты дают знак, что боги смотрят вниз, а значит, в этот момент можно забрасывать их желаниями.
Источник:
- Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало?
- Ночной дозор: в индонезийской деревне появились призраки-добровольцы
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Рожден в пятницу 13-го) на жизнь не жалуюсь. на казнь не попадал)