Число 13, подкова и сглаз: откуда пошли суеверия, в которые верит весь мир

Одно из самых распространенных суеверий – сглаз, поскольку в него верит около 40% людей. Несмотря на то, что во всех культурах это явление описывает по-разному, принцип один и тот же: человек может получить вред, если на него посмотрят с завистью или злобой. Считается, что наиболее уязвимы дети и беременные женщины. Именно из-за этого большинство и не показывает фотографии младенцев, да и их самих кому попало.

Древнегреческий философ Плутарх считал, что глаза испускают смертоносные лучи, которые наносят урон, как отравленные дротики.