Квокки - самые счастливые животные в природе

Животные - источник позитива, поэтому мы так их любим. А в Австралии живут зверьки, которые очаруют своей милейшей внешностью кого угодно - это квокки, или короткохвостые кенгуру. Это единственный представитель рода Setonix семейства кенгуровых, и в дикой природе их популяция считается уязвимой. Квокки удивительно милые, счастливые и фотогеничные существа. Взгляните на этих пушистиков!

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Просто чудо! 0 Источник:

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Селфи с квоккой 0 Источник:

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Мама и малыш 0 Источник:

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Сколько счастья! 0 Источник:

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Какие же они харизматичные 0 Источник:

Квокка решила подружиться с велосипедистом 0 Источник:

Это любовь 0 Источник:

Ну что за милота? 0 Источник:

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А еще - квокки очень любят селфи 0 Источник:

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Кажется, квокки - самые счастливые животные 0 Источник:

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"Мы поехали кататься на велосипедах, и встретили этого приятеля" 0 Источник:

Приветики! 0 Источник:

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Фотогеничные пушистики 0 Источник:

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От них только и заряжаться позитивом 0 Источник:

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