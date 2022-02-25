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Квокки - самые счастливые животные в природе

Квокки - самые счастливые животные в природе (30 фото)

Автор:
25 февраля 2022 21:29
Сообщество : Животные
Метки: Квокка   дикая природа   дикие животные   животные   квокки   мило   подборка   фото   
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Животные - источник позитива, поэтому мы так их любим. А в Австралии живут зверьки, которые очаруют своей милейшей внешностью кого угодно - это квокки, или короткохвостые кенгуру. Это единственный представитель рода Setonix семейства кенгуровых, и в дикой природе их популяция считается уязвимой. Квокки удивительно милые, счастливые и фотогеничные существа. Взгляните на этих пушистиков!
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Метки: Квокка   дикая природа   дикие животные   животные   квокки   мило   подборка   фото   
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