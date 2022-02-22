FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2709 постов • 416 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Александр Тихонов сравнил Большунова с Пушкиным

Александр Тихонов сравнил Большунова с Пушкиным (2 фото)

Автор:
22 февраля 2022 20:57
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Третьяк   биатлон   большунов   лыжи   олимпиада   пекин   тихонов   
352
2
Выдающиеся советские спортсмены дают высочайшую оценку достижениям лыжника на Олимпиаде в Пекине.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион в биатлоне, очень лестно отозвался о выступлении на Олимпиаде в Пекине лыжника Александра Большунова. Пять медалей за одни Игры, да еще и три из них — высшей пробы! Это несомненный успех! У россиян давно не было такого обилия наград в данном виде соревнований.
«Тренируются тысячи, но на пьедестал поднимаются единицы. Большунов – это явление, как Пушкин. Нет сегодня другого. Мы же прекрасно понимаем, что спорт – это как поэзия, как киноискусство: есть выдающиеся личности. Вот он родился», — эмоционально высказался Тихонов в интервью "Газете.Ru".

Выдающемуся биатлонисту вторит Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России. Он считает, что Большунов стал главным героем Олимпийских игр в Пекине. «В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Александр Большунов — герой из героев. Он человек от Бога», — резюмирует Третьяк.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Спорт   Третьяк   биатлон   большунов   лыжи   олимпиада   пекин   тихонов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Borman 2 часа назад
Он человек от Бога

Третьяк решил с Кличко посоревноваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
Александр Внучкин Час назад
Если он и Пушкин, то надо растит и Некрасова и Толстова и Булгакова, что бы перерыва.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
Александр Внучкин Час назад
Минусят Хохлов из канады или из самой Украины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
907
Ярослав 2 часа назад
Мне интересно кто минусит ?! Человек тренировался, взял награды. Его поздравляют кто как считает нужным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы "Я бы Васнецовой язык отрезал": чемпион Олимпийских игр раскритиковал жалобы биатлонистки на еду "Я бы Васнецовой язык отрезал": чемпион Олимпийских игр раскритиковал жалобы биатлонистки на еду Роботы передали друг другу олимпийский огонь под водой Роботы передали друг другу олимпийский огонь под водой Матчем неиспользованных возможностей назвал глава ОКР встречу России и Дании в ¼ финала Олимпиады Матчем неиспользованных возможностей назвал глава ОКР встречу России и Дании в ¼ финала Олимпиады Дистопические игры: пользователей сети удивил лыжный трамплин в Пекине, построенный на месте бывшего завода Дистопические игры: пользователей сети удивил лыжный трамплин в Пекине, построенный на месте... Фетисов: новый генеральный менеджер национальной команды сможет создать в ней хорошую атмосферу Фетисов: новый генеральный менеджер национальной команды сможет создать в ней хорошую атмосферу
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25157



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Жена военного с Сахалина показала продуктовый паёк и разозлила россиян
0
390
Жена военного с Сахалина показала продуктовый паёк и разозлила россиян
Набирающие популярность в сообществах
Сказ о том, как несколько уже не молодых мужиков юность вспомнили
0
8
Сказ о том, как несколько уже не молодых мужиков юность вспомнили
«Анчартед: На картах не значится»: Приключения воришек и любителей золота
0
22
«Анчартед: На картах не значится»: Приключения воришек и любителей золота
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не понятно, но очень интересно
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#в мире#Украина#аварии#автомобили#ДНР#путин#Реакция
#Юмор#ватермарк#интересно#интересное#дтп#СССР#дети#ЛНР#автомир#Приколы
#прикол#факты#Россия#люди#подборка#авто аварии#картинки#кино#Ynews#США

На что жалуетесь?

Вернуться