Александр Тихонов сравнил Большунова с Пушкиным

«Тренируются тысячи, но на пьедестал поднимаются единицы. Большунов – это явление, как Пушкин. Нет сегодня другого. Мы же прекрасно понимаем, что спорт – это как поэзия, как киноискусство: есть выдающиеся личности. Вот он родился», — эмоционально высказался Тихонов в интервью "Газете.Ru".



Выдающемуся биатлонисту вторит Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России. Он считает, что Большунов стал главным героем Олимпийских игр в Пекине. «В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Александр Большунов — герой из героев. Он человек от Бога», — резюмирует Третьяк.