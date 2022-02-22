Александр Тихонов сравнил Большунова с Пушкиным

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Выдающиеся советские спортсмены дают высочайшую оценку достижениям лыжника на Олимпиаде в Пекине.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион в биатлоне, очень лестно отозвался о выступлении на Олимпиаде в Пекине лыжника Александра Большунова. Пять медалей за одни Игры, да еще и три из них — высшей пробы! Это несомненный успех! У россиян давно не было такого обилия наград в данном виде соревнований.
«Тренируются тысячи, но на пьедестал поднимаются единицы. Большунов – это явление, как Пушкин. Нет сегодня другого. Мы же прекрасно понимаем, что спорт – это как поэзия, как киноискусство: есть выдающиеся личности. Вот он родился», — эмоционально высказался Тихонов в интервью "Газете.Ru".
Выдающемуся биатлонисту вторит Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России. Он считает, что Большунов стал главным героем Олимпийских игр в Пекине. «В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Александр Большунов — герой из героев. Он человек от Бога», — резюмирует Третьяк.
Выдающемуся биатлонисту вторит Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России. Он считает, что Большунов стал главным героем Олимпийских игр в Пекине. «В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Александр Большунов — герой из героев. Он человек от Бога», — резюмирует Третьяк.
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