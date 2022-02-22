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Тест в первую очередь посвящён деятелям, которые ориентировались на российскую аудиторию. Если вам знакомы строчки "Тополиный пух, жара, июль" или "Всяко разно – это не заразно", то без сомнений открывайте сей тест.
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А вообще, тест элементарный.