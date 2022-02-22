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Это не заразно: тест по известным поп-исполнителям девяностых

Это не заразно: тест по известным поп-исполнителям девяностых

Автор:
22 февраля 2022 10:11
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Поп-музыка   Тесты   девяностые   музыкальные тесты   тест   эстрада девяностых   
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Тест в первую очередь посвящён деятелям, которые ориентировались на российскую аудиторию. Если вам знакомы строчки "Тополиный пух, жара, июль" или "Всяко разно – это не заразно", то без сомнений открывайте сей тест.

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Метки: Поп-музыка   Тесты   девяностые   музыкальные тесты   тест   эстрада девяностых   
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Light_of_freedom Полчаса назад
Ну легко же..
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Vacony 18 минут назад
..песочек подмели после себя , тестируемые ? ))
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330k
Booharik 20 минут назад
Судя по подборке коллективов и исполнителей, тест на "винтажный газогенератор" пройден.
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DeniZZka 21 минуту назад
Это Татьяна Буланова, однозначно! =)
А вообще, тест элементарный.
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sedoisever 23 минуты назад
Тупость какая...
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