Старая, старая байка про лампочку

Как-то раз в Москве проходил слет чего-то типа заслуженных преподов; Среди огромного их количества оказалось всего 3 мужика. Ну они,естественно, решили это дело отметить.Собрались у одного из них в номере и давай отмечать. Тут в люстре перегорает стоватная лампа.Они зовут ответственного за лампы - бабушку. Этот бабушк меняет им лампочку,а перегоревшую оставляет на столике. Ну,преподы уже изрядно наотмечались,сидят,балдеют,тут один,смотря на эту лампочку,просвещает остальных,что,если стоватную лампочку засунуть в рот,то обратно ее уже не вытащить.Завязывается спор.Один из оппонентов-препод по физике,говорит:"Как так?!Я -кандидат наук,со всей ответственностью заявляю, что если засунул,то можно и вытащить!"-и сует себе лампочку в рот,высовывает, а она не высовывается.Они ее тянули-тянули, по разному пробовали,не выходит. Ладно, решили ехать в травмпункт.

Поймали такси,приехали,ловят медсестру. "Вот,-говорят,-мужик с лампочкой во рту .Че делать?" Медсестра думает: "Во прикольщики!"-начинает их посылать. Когда ей показывают потерпевшего, она в истерике бежит за хирургом.Тот приходит,смотрит и бьет ребрами ладоней по месту,в котором нижняя челюсть соединяется с черепом.У физика рот открывается еще шире,лампочка высовывается,а мужик так и остается с открытым ртом.

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Хирург объясняет,что это нормально, просто мышцы были изрядно напряжены, а теперь,наоборот,сильно расслаблены и сокращаться пока не будут,но часа через три можно уже будет пробовать говорить. Ладно,заслуженные преподы благодорят хирурга и направляются назад в гостиницу на такси. Физик спереди,остальные сзади,ну а один из недоверчевых все еще не доверяет. "Немогу,-говорит,-понять как так!" - и все тут. "Ну на,-говорит ему зачинщик,-сам попробуй",тот пробует-не вытаскивается лампочка. Едут назад.Ловят медсестру. Та в шоке.

Успокаивают медсестру,посылают ее за хирургом.Хирург долго смеется но лампочку вытаскивает.Ловят частника.Едут в гостиницу. Водила спрашивает: "Че,мол дебилов везешь?" Способный говорить отвечает: "Какие дебилы-это кандидаты наук и все такое,просто они лампочку в рот сунули,а вытащить не смогли". Водила не верит,его убеждают,он не убеждается,ему дают лампочку,он сует ее в рот,она не вытаскивается. Разворачиваются,едут в

травмпункт,Ловят медсестру,успокаивают ее и посылают за хирургом.Приходит хирург,долго матерится,проводит процедуру извлечения,разбивает лампочку о стол и говорит : "Чтобы не повторялось". Ладно,садятся снова в машину.Благодарный водила с открытым ртом везет их в гостиницу.Машину останавливает гаишник.Давай докапываться в чем дело-три имбецила и один алкаш в одной машине.Водила ему пытается жестами объяснить,у него не получается.

Единственный нормальный,но изрядно подвыпивший из последних сил объясняет-таки гаишнику в чем дело...

Тот молча идет в свою будку.Там гаснет свет.Гаишник возвращается,открывает заднюю дверь и просит жестами подвинуться.Садится,изо рта торчит цоколь лампочки. Едут в травмпункт.Ловят медсестру.С трудом доводят ее до самотранспортабельного состояния.Она, на неслушающихся ногах. заходит в кабинет хирурга.Оттуда раздается женский вопль и грохот. Выходит хирург с неестественно открытым и не закрывающимся ртом. Занавес...