Один знакомый рассказывал.



Попал он молодым специалистом по распределению на номерной завод.

Для какой-то там технологической операции была необходима смесь спирта с канифолью.



А чтобы пресечь использование спирта не по назначению, выдавали его особо хитрым способом: подходишь значит на склад с раскрошенной в таре канифолью, и только так тебе наливают спирт.



И вот наблюдает он картину: Петрович (в каждом цехе есть Петрович), слесарь 5-го разряда, после получения спирта, подходит к аппарату с газированной водой (в цехах такие стояли — газированная вода была бесплатно), доливает неполный стакан и пьёт…

— Петрович! Ты чё!? Он же с канифолью!

Петрович крякнул, запил, улыбнулся. Достал из кармана карамельку «Барбарис».

— На тебе «канифоль», раскроши в свой стакан!..