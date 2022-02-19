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А вы пили спирт на работе?

А вы пили спирт на работе? (2 фото)

Автор:
19 февраля 2022 19:10
Метки: Петрович   СССР   Юмор   история   канифоль   пили спирт   
564
2
Советский народный фольклор, богат разнообразными байками про спирт. Вот одна из них.
Спирт, как известного, выдавали на заводах и НИИ с целью использования в разных технологических процессах, но некоторая доля отпущенного использовалась не по назначению. Надо ли говорить, что спирт был в СССР еще одной твердой валютой?
Сегодня вспомним одну старую заводскую байку про эту волшебную жидкость.
Один знакомый рассказывал.

Попал он молодым специалистом по распределению на номерной завод.
Для какой-то там технологической операции была необходима смесь спирта с канифолью.

А чтобы пресечь использование спирта не по назначению, выдавали его особо хитрым способом: подходишь значит на склад с раскрошенной в таре канифолью, и только так тебе наливают спирт.

И вот наблюдает он картину: Петрович (в каждом цехе есть Петрович), слесарь 5-го разряда, после получения спирта, подходит к аппарату с газированной водой (в цехах такие стояли — газированная вода была бесплатно), доливает неполный стакан и пьёт…
— Петрович! Ты чё!? Он же с канифолью!
Петрович крякнул, запил, улыбнулся. Достал из кармана карамельку «Барбарис».
— На тебе «канифоль», раскроши в свой стакан!..

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Петрович   СССР   Юмор   история   канифоль   пили спирт   
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ясен перец, каждый советский человек начинал свой рабочий день со стакана спирта. Это любой СССР-блогер вам подтвердит
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7k
Михаил 11 минут назад
Работал гл. инженером в совхозе, спирт получали зоотехник и ветврач, как помню 6 кг на месяц. Первое, что делалось, спирт разливался на 12 поллитровок, но это было явно меньше 12 кг, излишки шли на дегустацию и как валюта. А пил впервые будучи студентом, привезла подруга с Архангельской области, по моей просьбе, у них в магазине продавался (1969 год).
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15k
vikklu 19 минут назад
Байка остроумная, только вот "Петровичам" спирт не выдавали, а выдавали как минимум замначцеха, а те уже распределяли по мастерам да бригадирам, где положено.
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−20
Александр Внучкин 19 минут назад
Служил в Германии. Пили хрень для каких то горелок.на бутылке было на рисковано пламя, стоило три марки.
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5k
КремлеКот Полчаса назад
Лет 30 назад хватанул как-то грамм 70 чистого спирта, забыли развести. Ощущения не из приятных.
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5k
КремлеКот Полчаса назад
Матушка когда-то рассказывала. В молодости работала она в цехе по производству противогазов, где она проверяла на герметичность противогазные коробки. Проверка состояла в погружении этой коробки в небольшую ванну с этиловым спиртом, в воде нельзя, чтобы ржавчины не было.
К концу смены спирт становился грязным, но мужики всё равно его просили, причём ёмкости у них под рукой не было, они мочили в спирте рукавицы и бегом в подсобку, отжимать.
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1k
Тордион 39 минут назад
1 Пил
2 был молот и глуп
3 Халява
4 Не фкусно
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13k
Bill 45 минут назад
Байка голимая. Если для технологического процесса нужен спирт с канифолью - зачем заставлять рабочих приходить со своими стаканами, наполненными канифолью? Да там и спирта то выдавали - кот наплакал.
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841
!ГЕНнадий Час назад
Отец, в юности, ездил на какой-то сектетный завод в глубинку, где для балистических ракет, точили многометровые кольца стягивающие ступени (тогда он рассказывал так, я не углублялся в детстве-то), и потом их промывали в ванне спирта. И вот, в конце смены, мужички тянулись к ванне, доставали припрятанный стакан, бахали стакан спирта, и быстрее на КПП... Выходят - нормальные, а за воротами попьют водички из крантика, тут их и накрывало... В тёплое время, рядом на травке у крана и отдыхали.... Эх, какая страна была! ))
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6k
a_komolow Час назад
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30k
Мойша Час назад
На Курском кожевенном заводе в отчете была графа (одна из) на списание спирта (в советские времена за спирт делали отдельные отчеты) - на промывку горлового барабана. И проходило, потому что основное оборудование в цехах называлось барабаны - отмочно-зольные, дубильные, красильные...
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176
Dmitry Час назад
Было, как же, помню. Канифоль растворяли в спирте для пайки. Называлось это спирто-канифоль. Вот только никакие петровичи канифоль в спирте не растворяли. Это делалось ещё на складе.
Политехнический институт, первый курс, первая лекция.
Преподаватель:
В цех привозят спирт, и выдают только по накладным. С утра спирт заливается в емкость, емкость закрывается и опечатывается. В конце смены остатки сливаются и закрываются в складе. Ворос: Как достать спирт? Ответ: инженеры с вечера ставят в емкость ведро. После слива остатков следующим вечером, ведро достается из емкости....
А теперь - начинаем учиться на инженеров.
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176
Dmitry alexis 54 минуты назад
Слышал и о таком. Мы сами не делали.
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12k
Kucher 2 часа назад
После училища я 3 года на Ан-26 летал штурманом. Кто не знает, рассказываю - там блистер у штурмана омывается спиртом, чтоб лёд не нарастал. Причём расход довольно ощутимый - 0,5 литра в минуту. И (естественно) у СН5ОН всегда был в запасе.
Везли мы как-то винты (лопасти пропеллеров - для тех, кто в пехоте) из Балашова в Кубинку, с промежуточной посадкой в Воронеже. И вот в Воронеже, на "Балтиморе" захотел я водички выпить. Стоит на столике бутылка липецкой минералки "Эдельвейс". Я ей голову свернул и отхлебнул... самогон. Командиру презент в Балашове подогнали. По правому борту в Ан-26 стоят встроенные термос и кипятильник. Я набрал стаканчик из термоса, запить. И хлебнул... спирт. Из двери кабины торчали хитрые физиономии борттехника и радиста, они знали, что в термосе не вода, но не предупредили. Когда мы в Кубинке приземлились, через пол часа, пока я на метео ходил, уже в нашей 3-й и братской 2-й эскадрильях все знали, как штурман самогон спиртом запивает.
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−5
Милена 2 часа назад
А кто же этого ние делал? Хотя статья конечно интересная, но я вам этого не советую! шутки шутками - но это очень вредно для здоровья!
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191
Raingold Fischer 2 часа назад
А вы пили???, мы пьём.
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3k
Wertos 2 часа назад
В 97 работал наладчиком КИПиА, в лаборатории... Пил ли я спирт...?! Пил, на другое денег не было, причём получали мы его во флягах 40л. И был этот спирт не очень питьевой, на вкус как будто старую покрышку от камаза пожевал, по запаху такой-же ! А похмелье с него было ну просто прелесть !! Голова не то что болела, она пыталась взорваться !
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3k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Не пил. На тепловозах спирт не предусмотрен, это не МиГ-25.
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19k
Егор 2 часа назад
Заголовок напомнил вопрос из анкеты при приеме на работу (отвечать "да" или "нет"): Вы перестали пить коньяк по утрам?
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929
Hallo FreeSpace 2 часа назад
это что ж за работа такая лютая ?
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20k
shevanez 2 часа назад
Одно время в аптеке появились 100 гр. "ладошки" со спиртом. . На этикетке, помимо всей полагающейся информации. была надпись-"принимать по назначению врача"
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5k
молотый Либентроп 2 часа назад
Старший коллега рассказывал, как из казённой смеси спирта с керосином из трубочки спирт со дна пили.
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