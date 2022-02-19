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Советский народный фольклор, богат разнообразными байками про спирт. Вот одна из них.
Спирт, как известного, выдавали на заводах и НИИ с целью использования в разных технологических процессах, но некоторая доля отпущенного использовалась не по назначению. Надо ли говорить, что спирт был в СССР еще одной твердой валютой?
Сегодня вспомним одну старую заводскую байку про эту волшебную жидкость.
Спирт, как известного, выдавали на заводах и НИИ с целью использования в разных технологических процессах, но некоторая доля отпущенного использовалась не по назначению. Надо ли говорить, что спирт был в СССР еще одной твердой валютой?
Сегодня вспомним одну старую заводскую байку про эту волшебную жидкость.
Один знакомый рассказывал.
Попал он молодым специалистом по распределению на номерной завод.
Для какой-то там технологической операции была необходима смесь спирта с канифолью.
А чтобы пресечь использование спирта не по назначению, выдавали его особо хитрым способом: подходишь значит на склад с раскрошенной в таре канифолью, и только так тебе наливают спирт.
И вот наблюдает он картину: Петрович (в каждом цехе есть Петрович), слесарь 5-го разряда, после получения спирта, подходит к аппарату с газированной водой (в цехах такие стояли — газированная вода была бесплатно), доливает неполный стакан и пьёт…
— Петрович! Ты чё!? Он же с канифолью!
Петрович крякнул, запил, улыбнулся. Достал из кармана карамельку «Барбарис».
— На тебе «канифоль», раскроши в свой стакан!..
Попал он молодым специалистом по распределению на номерной завод.
Для какой-то там технологической операции была необходима смесь спирта с канифолью.
А чтобы пресечь использование спирта не по назначению, выдавали его особо хитрым способом: подходишь значит на склад с раскрошенной в таре канифолью, и только так тебе наливают спирт.
И вот наблюдает он картину: Петрович (в каждом цехе есть Петрович), слесарь 5-го разряда, после получения спирта, подходит к аппарату с газированной водой (в цехах такие стояли — газированная вода была бесплатно), доливает неполный стакан и пьёт…
— Петрович! Ты чё!? Он же с канифолью!
Петрович крякнул, запил, улыбнулся. Достал из кармана карамельку «Барбарис».
— На тебе «канифоль», раскроши в свой стакан!..
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К концу смены спирт становился грязным, но мужики всё равно его просили, причём ёмкости у них под рукой не было, они мочили в спирте рукавицы и бегом в подсобку, отжимать.
2 был молот и глуп
3 Халява
4 Не фкусно
Политехнический институт, первый курс, первая лекция.
Преподаватель:
В цех привозят спирт, и выдают только по накладным. С утра спирт заливается в емкость, емкость закрывается и опечатывается. В конце смены остатки сливаются и закрываются в складе. Ворос: Как достать спирт? Ответ: инженеры с вечера ставят в емкость ведро. После слива остатков следующим вечером, ведро достается из емкости....
А теперь - начинаем учиться на инженеров.
У нас на работе почему-то эту смесь называли "ляляка".
Везли мы как-то винты (лопасти пропеллеров - для тех, кто в пехоте) из Балашова в Кубинку, с промежуточной посадкой в Воронеже. И вот в Воронеже, на "Балтиморе" захотел я водички выпить. Стоит на столике бутылка липецкой минералки "Эдельвейс". Я ей голову свернул и отхлебнул... самогон. Командиру презент в Балашове подогнали. По правому борту в Ан-26 стоят встроенные термос и кипятильник. Я набрал стаканчик из термоса, запить. И хлебнул... спирт. Из двери кабины торчали хитрые физиономии борттехника и радиста, они знали, что в термосе не вода, но не предупредили. Когда мы в Кубинке приземлились, через пол часа, пока я на метео ходил, уже в нашей 3-й и братской 2-й эскадрильях все знали, как штурман самогон спиртом запивает.
Пока нам на работе платили какие-то деньги - скидывались на "Рояль".