Странная мебель в виде конструкторов и воздушных шаров

Крайне странные шкафы и диваны, которые купил бы далеко не каждый.
Мы постоянно покупаем мебель: стул, матрас, но иногда во время похода встречаются достаточно странные экземпляры, а порой и отталкивающие.
Во время серфинга интернет-просторов мы совершенно случайно наткнулись на мебель компании Barcelona Design, которая выглядит причудливо и нестандартно, но имеет астрономический ценник.
Как насчет кровати за 671 тысячу рублей?
Также имеются полки и шкафы схожего формата. При этом весь секрет дизайна кроется в отделке: На всей линейке мебели присутствуют схожие с конструктором детали.
Впрочем, эта компания не первые, кто решил продвигать элементы конструкторов в мебели.
В интернете можно найти работы множества пользователей, которые подошли к вопросу более основательно и делают из конструктора столы, кровати, мебель и даже лестницы.
Тот же Джеймс Мей, бывший ведущий Top Gear так увлекался конструкторами, что построил себе дом из кубиков, правда, как мы уже писали, строение снесли.
Впрочем, конструктор – это не самый необычный материал, из которого делают мебель, например, дизайнер из Южной Кореи Сун Джин Янг делает диваны и кресла из воздушных шаров.
Из-за нестабильности материала шарики покрываются специальным составом из смол, который затвердевает в течение нескольких недель.
После такой обработки мебель становится устойчивой и безопасной.
А с какой странной мебелью сталкивались вы?
Источник:
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Я бы себе в дом взяла бы диван из Лего