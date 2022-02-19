Странная мебель в виде конструкторов и воздушных шаров

Мы постоянно покупаем мебель: стул, матрас, но иногда во время похода встречаются достаточно странные экземпляры, а порой и отталкивающие.

Во время серфинга интернет-просторов мы совершенно случайно наткнулись на мебель компании Barcelona Design, которая выглядит причудливо и нестандартно, но имеет астрономический ценник.

Как насчет кровати за 671 тысячу рублей?

