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Странная мебель в виде конструкторов и воздушных шаров

Странная мебель в виде конструкторов и воздушных шаров (6 фото)

Автор:
19 февраля 2022 13:55
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: конструкторы   лего   огромный ценник   странная мебель   шары   
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Крайне странные шкафы и диваны, которые купил бы далеко не каждый.

Мы постоянно покупаем мебель: стул, матрас, но иногда во время похода встречаются достаточно странные экземпляры, а порой и отталкивающие.

Во время серфинга интернет-просторов мы совершенно случайно наткнулись на мебель компании Barcelona Design, которая выглядит причудливо и нестандартно, но имеет астрономический ценник.

Как насчет кровати за 671 тысячу рублей?

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Также имеются полки и шкафы схожего формата. При этом весь секрет дизайна кроется в отделке: На всей линейке мебели присутствуют схожие с конструктором детали.

Впрочем, эта компания не первые, кто решил продвигать элементы конструкторов в мебели.

В интернете можно найти работы множества пользователей, которые подошли к вопросу более основательно и делают из конструктора столы, кровати, мебель и даже лестницы.

Тот же Джеймс Мей, бывший ведущий Top Gear так увлекался конструкторами, что построил себе дом из кубиков, правда, как мы уже писали, строение снесли.

Впрочем, конструктор – это не самый необычный материал, из которого делают мебель, например, дизайнер из Южной Кореи Сун Джин Янг делает диваны и кресла из воздушных шаров.


Из-за нестабильности материала шарики покрываются специальным составом из смол, который затвердевает в течение нескольких недель.


После такой обработки мебель становится устойчивой и безопасной.

А с какой странной мебелью сталкивались вы?

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Метки: конструкторы   лего   огромный ценник   странная мебель   шары   
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козлов илья Час назад
Так оригинально выглядит! Круто !!
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vafelka98 20 секунд назад
Узнать бы название материала шарики покрываются специальным составом из смол, который затвердевает в течение нескольких недель
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Полина Лонгосава Минуту назад
Что только не придумают! Лучше бы что то стоящее сделали, а не тратили ресурсы на этот бред !!!
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Михаил 4 минуты назад
Конечно идея очень странная, но всё таки здорово, что люди готовы отказываться от классического представления мебели и экспериментировать
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Кристина Миронова 5 минут назад
Охренеть кровать стоимостью как неплохая машина
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danchik75 6 минут назад
И правда не каждый себе такое купил бы, но выглядит прикольно. А вообще много есть разных дизайнерских решений для мебели, есть намного интересней чем эти.
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Лиза Васильева 18 минут назад
Классные наборы !
Я бы себе в дом взяла бы диван из Лего
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Горбачёва 20 минут назад
Узнать бы название материала шарики покрываются специальным составом из смол, который затвердевает в течение нескольких недель.
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Иван 21 минуту назад
Нифига се ботов налетело. А по теме, в детскую очень даже ничего будет в виде лего. Но не за 600+ тысяч конечно за кровать
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Владимиров 22 минуты назад
Хочу, хочу,хочу. Жаль что наверняка бешенных денег стоит
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Владислав Полчаса назад
Думаю, по такой важной теме я ждала иного.
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glushmax Полчаса назад
Интересный вариант! Можно создать весьма интересный интерьер
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Валерий Полчаса назад
Автор не смог притянуть мое внимание в статье.
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Светлана 36 минут назад
Ахахах, очень крутая тема. Мы с женой как-то мечтали открыть хостел в стиле Лего " собери свой номер сам"
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Артем 39 минут назад
Автор не до конца поднял важные вопросы по теме.
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Камиль 40 минут назад
Для меня автор скорее любительче профессионал в этой теме.
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Kiril 57 минут назад
Офигеть какая штука крутая!
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Анастасия 59 минут назад
Ахахах, очень крутая тема. Мы с женой как-то мечтали открыть хостел в стиле Лего " собери свой номер сам
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алина иванова 59 минут назад
Мебель бывает всякая, но такую я ещё не видел
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наквасина алена Час назад
Что только не придумают, но прикольно
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мохаммад Час назад
Диван больше всех понравился, взял бы себе такой
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