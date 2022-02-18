Молодежь 80-х: последнее поколение СССР

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В подборке снимков — молодые люди из разных уголков Советского союза.
1.
Зрители. Павел Сухарев, 15 апреля 1980 года, г. Москва, Б. Трехсвятительский переулок, дом 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
2.
ММК. За выпуском стали наблюдает наставник молодежи дважды Герой Социалистического Труда В. Д. Наумкин. Борис Клипиницер, декабрь 1980 года, г. Магнитогорск, Государственный исторический музей Южного Урала.
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3.
Сбор хлопка в Ферганской долине. Эдуард Пенсон, 1980 год, Узбекская ССР, Ферганская обл., МАММ/МДФ.
4.
Буйничское поле под Могилевом. В. Лесков, 1980 год, Белорусская ССР, Могилевская обл., из архива Лары Симоновой.
5.
Наблюдатели. Сергей Сухарев, 1 - 9 мая 1980 года, Карачаево-Черкесская АО, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
7.
Обеденный перерыв на АвтоВАЗе. Всеволод Тарасевич, 1981 год, Куйбышевская обл., г. Тольятти, МАММ/МДФ.
8.
На верхней палубе. Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
10.
Возле музея-мемориала В. И. Ленина. Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, г. Ульяновск, пл. Ленина, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
11.
Скейтбордый паровозик. Павел Сухарев, 5 июня 1983 года, г. Москва, Пушкинская наб., из архива Павла Сергеевича Сухарева.
12.
Диск-жокей и его охрана. Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
14.
Фабрика «Большевичка». Юрий Инякин, 19 августа 1981 года, г. Москва, Каланчевская ул., ОАО «Газета Известия».
15.
Торжественный прием в комсомол в честь 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина учащихся школ № 21, 22, 25. Знаменная группа. Н. Викторов, 21 апреля 1980 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
16.
Джоанна Стингрей, Артемий Троицкий, Виктор Цой, Юрий Каспарян. Игорь Мухин, 1986 год, г. Ленинград, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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