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Молодежь 80-х: последнее поколение СССР

Молодежь 80-х: последнее поколение СССР (17 фото)

Автор:
18 февраля 2022 22:02
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
671
17
В подборке снимков — молодые люди из разных уголков Советского союза.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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55k
Dominus 4 часа назад
Не соответствует . Жил в то время . все было иначе.
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209
Царь 4 минуты назад
У нас бы так плавильщики работали с открытой душой.
Когда окалина летит, может и залететь не плохо, ну плюс ещё и загар.
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Кто ж там был-то? Хм... рокеры (которые теперь байкеры), металюги, любера, как и сейчас футбольные фанаты, а еще-то кто?
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−4
Егоец молодец 3 часа назад
Вот дела.В ссср было все красивее,приятнее.А сейчас уже все не для людей!
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15k
Booka1a 3 часа назад
интересно, но как-то более развернуто пояснять надо бы.
1. Зрители. расскажите, что там на Трехсвятиловском переулке было зреть
5. Наблюдатели. немного подумав, я вроде догадался, что это спасатели на реке. но сначала не понял, что пытаются наблюдать мужики в хоккейной экипировке, сидя в горах
13. Вильнюс. - это неформалы или так выглядела нормальная молодежь?
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