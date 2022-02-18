Странно, ведь дата не круглая, не знаковая. Но между тем автор как бы вскользь отмечает, вводя персонажа в сюжет, что ему именно 26 лет. Естественно, основоположником тенденции (или тайного заговора) стал Александр Сергеевич с Онегиным.

Если для нашего времени это расцвет юности, то для того периода это была своеобразная веха и творческий расцвет. По которому можно было понять, состоялся поэт, писатель или живописец, или уже никогда не раскроется как гений или талант. Вероятно, многих заставил задуматься и скоропостижный уход из жизни Лермонтова, которого не стало как раз в этом возрасте. И авторы стали обращаться к нему либо как к черте, до достижения которой человек уже все испытал, либо как к переломной границе.

Персонаж Достоевского из «Белых ночей», пребывая в 26-летнем возрасте, рассуждает: «Ты подумай: мне двадцать шесть лет, на висках у меня уже седина… Он слегка отвернулся и покраснел… оттого ли, что в свои 26 лет он был действительно наивен…».