Халк нервно стоит в сторонке: синтоловые монстры

Поэтому внесем ясность. Собственно памп (накачка) — есть субъективное ощущение, возникающее в результате усиленного притока крови к работающей мышце, которое возникает в следствии расширения кровеносных сосудов и соответственно увеличения кровенаполнения мышцы, воспринимаемое как распирание и т. п. Что касается тяжести тренировки и "забивания" мышц, то всё это определяется функциональной ишемией работающих мышц (т. е. хотя приток крови и увеличен, но он всё же недостаточен, для адекватного обеспечения мышц кислородом), следствием является анаэробный гликолиз, выработка молочной кислоты, жжение и боль в мышцах. Что же происходит, если между мышечными волокнами находится синтол? Всё очень просто. Во время первого же подхода масло механически сдавливает кровеносные сосуды и нервные окончания, что и ощущается как памп, жжение, "забивание мышц", мышцы практически не работают.