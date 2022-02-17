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Халк нервно стоит в сторонке: синтоловые монстры

Халк нервно стоит в сторонке: синтоловые монстры (11 фото)

Автор:
17 февраля 2022 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: качок   люди   синтол   синтоловые монстры   ужас   фото   
1461
11

Синтол — простейший способ показаться самым крутым на пляже.

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Метки: качок   люди   синтол   синтоловые монстры   ужас   фото   
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23  комментария
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521
Александр 2 часа назад
и они думают, что это уродство красиво?
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
Там с кукухой беда походу.
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6k
SR Полчаса назад
Биомусор.
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1k
Иван Иванович 48 минут назад
Это называется отторжение мозга. Организм справился с ненужным органом.
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8k
Ф Ив Час назад
Шоу уродов. Самое главное - синтол убавляет силы, мышцы становятся гораздо слабее из-за ухудшения питания.
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7k
Миха Час назад
Эти рвотно выглядящие куски непонятно чего не имеют к спорту никакого отношения, даже если вы видите их с гентелями и штангой на некоторых фотографиях
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800
liveevil Час назад
А как же этот долбоящер? Теперь он и на губы перешёл
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920
Hallo FreeSpace Час назад
Я натуральных то качков не понимаю, а эти ...
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262
Сергей Кузьмин Час назад
На последней фотке больше похоже на стеройды- данабол туринабол сустанол и прочие.
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3k
barracuda 2 часа назад
а где этот ...дурик... руки-базуки..?
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1k
GoInDown 2 часа назад
Рич Пиано уже откинулся, не исключено что и многие другие из этого списка.
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24k
Киры4 2 часа назад
Жалко что им нельзя мозги вкачать.
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69k
parallax 2 часа назад
А где фотографии этих "качков" с ушедшими мышцами и висящей кожей?
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5k
onebibis 2 часа назад
Добровольные уроды.
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