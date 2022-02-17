Халк нервно стоит в сторонке: синтоловые монстры

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Синтол — простейший способ показаться самым крутым на пляже.
Кроме того, это простейший способ заработать травму, ампутацию руки и репутацию полного идиота. Препарат межмышечной жировой кислоты, переработанный в синтетическое масло, вводится жаждущими славу качками прямо в мышцу. Следующие три-пять лет такой человек может хвастать окружающим гипертрофированными и совершенно нефункциональными мускулами.
Посмотрев очередной раз на подбор этих персонажей я пришел к выводу, что это какое то психологическое заболевание типа анорексии или типа тех, кто кольца в уши и носы цепляет, под кожу какие то шишки вшивают и т.д. Т.е болезнь и причем по фоткам видно поражает она в основном каких то нищебродов "бомжатнического" вида с интеллектом на уровне плинтуса. Какова же история синтола?
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Синтол обязан своему появлению препарату эсиклена. Эсиклена получил большую популярность в начале 80-е годы,он обладает слабой анаболической активность, но при уколах внутримышечно вызывает сильную воспалительную реакцию, которая является отеком, именно этот отек визуально увеличивает оббьем мышцы. Поэтому многие бодибилдеры использовали его перед соревнованием. Но именно эсиклена натолкнула немецкого химика Кларка Криса на то что можно создать аналогичный препарат но с более длительным действием. Так в 90-х получили препарат Синтол (Synthol) но это названия было уже занято и препарату дали названия "Pump'N'Pose" (Качайся и Позируй). Именно под этим названием он продается в наши дни.
Первопроходцем, и первая жертва синтола был немецкий качек по совместительству стронгмен Klaus Doring. Творение Кларка стало золотым открытием (для него конечно) поскольку дал возможность тысячам людей набрать массу почти безотказным методом, при цене 400 долларов, такова цена бутылки синтола, это при том что синтол запрещен всеми возможными комитетами и федерациями по прямому применению, но продается как масло для позирования.
Синтол на 84 процентов состоит из жирных кислот С8 –( триглицериды с средней длинной цепочки), некоторых количеств С10- и С12-жирных кислот, 7,5% лидокаина (находиться как местный анестетик), 7,5% бензил-алкоголя. Грубо говоря препарат синтол это обычный жир, масло. Препарат водиться в мышцу где оседает между мышечными волокнами , при повторном ведении препарата жира между волокнами становиться все больше и больше чем растягивает промежутки между волокнами и этим вызывает увеличения объема мышц, но сами мышцы остаются на прежнем уровне, просто их растянули как воздушный шарик.30 процентов препарата распадается в организме а остальные 70% оседают в мышцах и распадаются в течении 5-8лет.
А теперь самое интересное безумие –это применения препарата. Инъекции водятся тонкой иглой .Первые 20 дней по 1 мл, следующие 10 дней по 2мл, а потом по 3 мл каждодневно до остановки роста объема мышц. Когда рост мышц прекращается, в течении 30 дней водят по 1 мл каждый день, следующие 30 дней по 1 мл два раза в день, и следующий весь месяц по 1 мл каждую неделю. Только по окончанию данного курса приема синтола вы можете рассчитывать на постоянный результат. Через 4 месяца курс надо повторить опять. Пометка, 275 инъекций в одну мышцу вы только себе представьте 275.
Наверное многие слышали, о том что тренировки использующих синтол (язык не поворачивается называть их атлетами) приобретают необычайную полноту, становятся "поистине тяжёлыми". То и дело читаешь о "необычайном пампе", о том, что руки уже после одного подхода в любом упражнении на верх тела "забиваются" как после сотни подходов любого упражнения на руки. Всё это свидетельствует во-первых об абсолютной безграмотности самих потребителей, а во-вторых, об абсолютной грамотности тех кто продаёт эту дрянь.
Поэтому внесем ясность. Собственно памп (накачка) — есть субъективное ощущение, возникающее в результате усиленного притока крови к работающей мышце, которое возникает в следствии расширения кровеносных сосудов и соответственно увеличения кровенаполнения мышцы, воспринимаемое как распирание и т. п. Что касается тяжести тренировки и "забивания" мышц, то всё это определяется функциональной ишемией работающих мышц (т. е. хотя приток крови и увеличен, но он всё же недостаточен, для адекватного обеспечения мышц кислородом), следствием является анаэробный гликолиз, выработка молочной кислоты, жжение и боль в мышцах. Что же происходит, если между мышечными волокнами находится синтол? Всё очень просто. Во время первого же подхода масло механически сдавливает кровеносные сосуды и нервные окончания, что и ощущается как памп, жжение, "забивание мышц", мышцы практически не работают.
"Хотя Кларк утверждает, что синтол абсолютно безопасен, тем не менее в одном из выпусков "Uncensored" Грэга Зулака он снял с себя всю ответственность, за возможные последствия для организма, при использования его в других целях, чем масло для позирования". Это цитата.
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