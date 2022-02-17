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Проверьте свои познания в химии. Сможете ли получить хотя бы 4 в этом непростом тесте? Вопросы были построены на основе учебных пособий базового уровня и углублённого уровня.
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Прошло 20 лет.
Верно ответил на 3 вопроса из 8.
Всё забыл, нахрен.
По диплому-проектировщик атомных электростанций.
По факту-ОТК-ашник в трамвайном парке.По факту-половина выученного забывается через три-пять лет.Формулы-ещё быстрее.