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Снова в школу! Тест по химии уровня 11 класса

Снова в школу! Тест по химии уровня 11 класса

Автор:
17 февраля 2022 08:42
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 11 класс   Тесты   тест   тесты за 11 класс   тесты по химии   тесты по школьным дисциплинам   химия   
1243
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Проверьте свои познания в химии. Сможете ли получить хотя бы 4 в этом непростом тесте? Вопросы были построены на основе учебных пособий базового уровня и углублённого уровня.

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Метки: 11 класс   Тесты   тест   тесты за 11 класс   тесты по химии   тесты по школьным дисциплинам   химия   
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49k
noName 2 часа назад
"Неуд!"-из 8 только 4 правильных ответа и те угадал.Никогда не понимал химию...
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3k
Serj81 8 минут назад
Неуд 4 из 8, натыкал наугад.
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3k
foggen2 16 минут назад
Пять из восьми.Я был силён в осознании того что химия-не моё)
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21k
Mike Miller 20 минут назад
В школе была твердая пятерка. В институте без вариантов "отл".
Прошло 20 лет.
Верно ответил на 3 вопроса из 8.
Всё забыл, нахрен.
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3k
Вячеслав 23 минуты назад
1 ошибка. Окончил школу в 89 году. Обожал химию.
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12k
Элитный тигр 23 минуты назад
3/8, я поражен... Химию терпеть не мог, а так замечательно ответил...
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9k
Rihovich 24 минуты назад
Да, не зря, не зря 5 лет в институте на химика учился! Только с этэном нае... обманулся. Двойную связь бы как-нить почётче нарисовали, что ли?
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
5 из 8 и неуд?! Это честный трояк!!)))))
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1k
LK Полчаса назад
После второго вопроса не стал дальше читать. Где двойная связь в этилене? Да и первый вопрос про черное блестящее.
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69k
parallax 40 минут назад
Думаю только недавно окочившие школу, или химики по специальности смогут правильно ответить на все вопросы. У остальных шансов нет, потому как в реальной жизни с химией мы не сталкиваемся и банально всё забываем.
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433
Дмитрий Самохин 44 минуты назад
Очень слабый, не продуманный однообразные тест
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17k
Corvus Corax 45 минут назад
7 из 8... память уже не та...
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14k
Андрей Донченко Час назад
Из 8 - 5, неуд! Что ж так-то? Трояк-то можно было поставить...
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15
Knives22 Андрей Донченко 47 минут назад
Жалуйся маме, училка валит.
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