20 изображений, которые доказывают, что изобретательность заключенных не имеет границ

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От поделок до «самодельных» шпионских гаджетов — все это действительно увлекательно!
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Полотняный портрет
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Лицо охранника, сделанное мылом заключенным в Бразилии
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Шахматные фигуры, вырезанные заключенным
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Заключенный вырезал эти куски мыла ложкой
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Тату-машинка, сделанная в тюрьме
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Головы из папье-маше, сделанные Фрэнком Моррисом, Джоном Энглином и Кларенсом Энглином во время побега из Алькатраса
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Модель HMS St George
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Тюремная лампа
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Заключенный нарисовал свою интерпретацию тюремной системы
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Работа заключенного: сделана из тюремных спичек и камушков
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Гантели
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Это электрогитара, сделанная заключенным в Пенсильвании
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Тюремное искусство
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Кости из туалетной бумаги
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Тюремный фонарь из палочек от мороженного
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Шахматы, сделанные заключенным в 1950-е годы
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Радиоприемник
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Нагревательная плита из кирпича
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Розы из конфет
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