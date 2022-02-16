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20 изображений, которые доказывают, что изобретательность заключенных не имеет границ

20 изображений, которые доказывают, что изобретательность заключенных не имеет границ (21 фото)

Автор:
16 февраля 2022 09:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: заключенный   очумелые ручки   своими руками   сделай сам   тюрьма   
1696
21
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От поделок до «самодельных» шпионских гаджетов — все это действительно увлекательно!

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Метки: заключенный   очумелые ручки   своими руками   сделай сам   тюрьма   
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2k
Дмитр Стар Час назад

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2k
Mutantino 19 минут назад
Комментарий к фото
вот прям вижу как этот заключенный куском битого стекла из полена это все выстрогал... ну смысл тащить сюда картинку этой гитары??? очевидно же что данное изделие явно делалось в полноценном цеху, ну возможно конечно, выпускают табуреты, а гитара для души, но все равно ИМХО не в данную подборку
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62k
Опиум для народа 42 минуты назад
-"Лицо охранника, сделанное мылом заключенным в Бразилии"-
-в Бразилиях вообще ох"ели, уже мыло сажают.)
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83k
Taras Kozalupko 56 минут назад
Ильич, со своей чернильницей из хлеба, на этом фоне выглядит лузером
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9k
Владимир Час назад
Комментарий к фото
>> из поддонов
Из палочек от мороженого
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2k
Мрачный Жнец Час назад
Комментарий к фото
Точно из поддонов?

Ничего не напутано?
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