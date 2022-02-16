5 способов, как разжечь огонь без спичек и зажигалок

Вместо того чтобы вращать палку для создания трения, можно тереть ее вперед и назад в огненном плуге. Чтобы его сделать, понадобится доска с пазом, идущим по всей длине. Канавка необходима для улавливания искр и тлеющих углей. Теперь нужен стержень, который вы будете вставлять в углублении канавки. Когда это будет сделано, останется только проводить палкой по ней вверх и вниз. Это создает трение, а также маленькие кусочки древесной пыли, которые воспламеняются.

Метод пленников