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5 способов, как разжечь огонь без спичек и зажигалок

5 способов, как разжечь огонь без спичек и зажигалок (6 фото)

Автор:
16 февраля 2022 09:29
Сообщество : Факты
Метки: без спичек   как добыть огонь   огонь   совет   факты   фото   
182
6

Есть много способов, как добыть огонь «неспичечными» методами. Конечно, желательно никогда не оказываться в такой ситуации, но случается всякое.

Ниже мы рассказываем о том, какими способами можно разжечь огонь.


Ручная дрель

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Ручная дрель — самый простой из способов разжигания огня трением. Чтобы это сработало, вам понадобится плинтус. А еще понадобится палка и железное терпение. Сначала необходимо сделать углубление в плинтусе. Выемка должна быть достаточно большой, чтобы в нее поместилась палка. Затем нужно вставить палочку в выемку и рядом положить трут. При вращении палки в противоположных направлениях в выемке должны начать появляться искры, и эти искры зажгут трут. Остается только раздуть огонь.


Струна или луковая дрель

Этот метод аналогичен первому. Разница в том, что для этого используется кусок веревки или шнурок, чтобы вращать стержень. Есть несколько способов сделать сверло. Один из них — сделать «лук» и вкрутить в него палку. После того как потянете лук, он заставит палку вращаться.



Огненный плуг

Вместо того чтобы вращать палку для создания трения, можно тереть ее вперед и назад в огненном плуге. Чтобы его сделать, понадобится доска с пазом, идущим по всей длине. Канавка необходима для улавливания искр и тлеющих углей. Теперь нужен стержень, который вы будете вставлять в углублении канавки. Когда это будет сделано, останется только проводить палкой по ней вверх и вниз. Это создает трение, а также маленькие кусочки древесной пыли, которые воспламеняются.


Метод пленников

Легенда гласит, что заключенные изобрели этот метод разведения огня во время Второй мировой войны, чтобы зажечь сигареты. Для этого нужен сплющенный кусок легковоспламеняющегося волокнистого материала, такого как хлопок, джут или пенька. Разложите материал на ровной поверхности. Покройте его чем-нибудь вроде пепла, ржавчины или табака, а затем сверните материал. Прижмите сверху плоский предмет, например, доску, чтобы очень плотно его свернуть. Затем используйте доску, чтобы быстро перекатывать сверток вперед и назад. Он должен начать тлеть очень быстро. Об этом методе когда-то поведал миру немецкий эксперт по выживанию Рюдигер Нехберг.


Кремень и сталь

Огниво — один из самых старых способов разведения огня. И еще очень примитивный, ведь механизм действия чрезвычайно прост. Кстати, если под рукой нет кремня, то можно использовать агат, кварц, гранит. Когда вы ударяете сталью по кремню, маленькие кусочки железа откалываются от стали. Трение и контакт с воздухом вызывают воспламенение железа, и мы видим искры.


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Метки: без спичек   как добыть огонь   огонь   совет   факты   фото   
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26k
Vazari Полчаса назад
Мне вот просто любопытна вероятность ситуации, что под рукой нет спичек/зажигалки, зато есть ручная дрель/луковая дрель/хлопок/джут или пенька.
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12k
Голос Вселенной Минуту назад
Мне кажется, автор сам ни разу не пробовал добыть огонь ни одним из этих способов... Ну. пожалуй, за исключением огнива.
Первый способ рабочий только в кино. На деле же - можно руки стереть до костей и не увидеть даже дыма. Второй способ по сути аналог первого, только "лук" как раз помогает добиться успеха. Способ с ватой - полностью рабочий, только для него действительно нужно немного золы. Способ со стержнем тоже рабочий, но более трудоемкий и тяжелый, это если уже просто ничего другого нет, а огонь позарез нужен!
Автор, хотел бы я посмотреть на искры, которые будут вылетать при добыче огня...

Конечно, сидя на теплой сухой даче, взяв в качестве материала из сарая сухую древесину и придав ей нужную форму имеющимся хорошим острым ножом, да открыв бутылочку пивка - можно часами сидеть и дрочить эти дрели-плуги и прочее, достигая искр и выхода в астрал... Но в реальной жизни все эти способы необходимы для разведения огня в экстремальных условиях, где нет под рукой ваты-ножа-веревки-сухой древесины, где ты можешь быть промокший, грязный, голодный, вокруг влажный лес, а то и снег, комары с кулак, которые не кусают, а откусывают, и тебе нужно срочно согреться и высушиться, а иначе через час - воспаление легких и скорая мучительная смерть... Там не то, что искры, там дымок из-под колышка, который ты крутишь, будет громаднейшей победой!!! )))
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6k
Invertor 6 минут назад
"маленькие кусочки железа откалываются от стали" А потом еще круче фокус. Автор, ты дурачок?
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9k
Домашние хитрости 17 минут назад
Пока читал, немного посмеивался над автором, но вот над этим уже ржал в голос: "Когда вы ударяете сталью по кремню, маленькие кусочки железа откалываются от стали."
Сначала думал, что в комментах накидаю толковых ссылок, но почитав пост, понял, что сделан он "на отмахнись", поэтому ничего добавлять не буду.
Отвратительный пост.
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8k
КОСТЯН 17 минут назад
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