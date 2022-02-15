Скрытое закулисье знакомых шоу и телепередач

Чтобы зритель остался доволен показанными выступлением или передачей, вне поля его зрения должно остаться множество технических деталей. Будь то сценическое выступление, съёмки телепередачи, сериала или YouTube-проекта — за кадром всегда остаётся много всего непарадного, но чаще всего крайне интересного.

За кадром передачи «Вечерний Ургант»