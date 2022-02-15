Скрытое закулисье знакомых шоу и телепередач

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Предлагаю вам заглянуть за кулисы некоторых знакомых нам передач и посмотреть, что видно по ту сторону кадра.
Чтобы зритель остался доволен показанными выступлением или передачей, вне поля его зрения должно остаться множество технических деталей. Будь то сценическое выступление, съёмки телепередачи, сериала или YouTube-проекта — за кадром всегда остаётся много всего непарадного, но чаще всего крайне интересного.
За кадром передачи «Вечерний Ургант»
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Съёмки передачи «100 к 1»
Оборотная сторона типичного колеса из различных телешоу
Закулисье «Поля чудес»
Съёмки передачи «Голубой огонёк»
Что видит ведущий новостей на «Первом канале»
«Спокойной ночи, малыши!»
Съёмка интервью для программы «Вести»
Закулисье шоу «вДудь»
Технические ассистенты на передаче «Своя игра»
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Новости партнёров
1. Над залом висят микрофоны. Много. Об этом сразу предупреждают, чтоб не подсказывали. Участники могут не услышать, а вот операторы услышат 100% В случае выявления - подсказчика выводят из студии.
2. Съёмки нажатий кнопок на пультах при "подсказке зала" снимают до начала игры и в несколько дублей. А я еще думал - почему так много людей нажимают неправильные кнопки))) Так же делают отдельные дубли аплодисментов.
3. Самое большое впечатление - столик ведущего не плавно выезжает из пола, как я думал, а во время паузы его приносит и подключает специальный человек в комбинезоне техника.
4. В студии, ведущего слышно достаточно хорошо, а вот, особенно на дальних рядах - практически не слышно, что говорят игроки (средства звукоусиления в зал отсутствуют)
5. Достаточно жарко от софитов, даже если на тебя не светит.