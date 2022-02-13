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35 лет

35 лет (2 фото)

Автор:
13 февраля 2022 19:18
Сообщество : Истории
Метки: агент   вмв   спецслужбы   
350
2

Когда началась Вторая мировая война, испанец Хуан Пужоль Гарсия счёл, что должен внести свой вклад в борьбу с нацизмом и по мере сил помочь Великобритании. Он трижды предлагал свои услуги английской разведке, однако там не проявили интереса к его кандидатуре.

Тогда Пужоль решил пойти более длинным и извилистым путём: завербоваться в абвер, завоевать доверие немцев, а затем снова попытать удачи в MI5, сделавшись двойным агентом. Он придумал себе новую личность, притворившись франкистским чиновником, и связался с агентом абвера в Мадриде.Наскоро освоив азы шпионажа, Пужоль получил агентурный псевдоним Аларик, запас невидимых чернил, 600 фунтов стерлингов и первое задание: отправиться в Великобританию и там создать агентурную сеть.Вместо этого Хуан Пужоль Гарсия вместе с женой обосновался в Лиссабоне и оттуда стал высылать донесения, целиком и полностью являвшиеся плодом его фантазии.Информацию для своих сочинений он черпал в путеводителях, справочниках, английской прессе и кинохронике.Со временем испанец «создал» целую сеть из 27 фиктивных агентов, а его сообщения выглядели столь правдоподобно, что британская контрразведка, перехватившая одно из донесений, начала искать этих шпионов. Это сослужило хорошую службу Пужолю: в феврале 1942 года он вновь связался с англичанами, а уже в апреле действительно перебрался в Великобританию. Здесь под новым псевдонимом Гарбо он продолжил сочинять письма для своих немецких кураторов и делал это столь качественно, что они не пытались вербовать новых агентов, довольствуясь уже существующей фиктивной сетью.Вершиной деятельности двойного агента стала операция Fortitude («Стойкость») по дезинформации немцев о месте высадки союзного десанта в Европе. С января по июнь 1944 года он отправил более 500 радиосообщений, которыми вводил в заблуждение немецкую разведку. Например, Пужоль докладывал о размещении на юго-востоке Англии 1-й армейской группы США — выдуманного соединения под командованием генерала Джорджа Паттона. Операция увенчалась успехом: немецкие войска сосредоточились в основном в Па-де-Кале, а не в Нормандии, где действительно высадились союзные войска.

Ловкий испанец получил награды от обоих противников: немцы в июле 1944 года наградили его Железным крестом, а англичане в ноябре — орденом Британской империи. Однако любое везение рано или поздно заканчивается, и Хуан Пужоль Гарсия хорошо это понимал. Опасаясь расправы со стороны уцелевших нацистов, если правда выйдет наружу, он в 1949 году отправился в Анголу и там инсценировал смерть от малярии.На самом же деле бывший агент переехал в Венесуэлу, открыл там книжный магазин и 35 лет жил спокойно, считаясь мёртвым, пока в 1984 году его не отыскал британский политик и писатель Руперт Аллансон. Хуан Пужоль Гарсия совершил поездку в Лондон и на пляжи Нормандии, отдав дань памяти погибшим десантникам, а через четыре года умер — на этот раз уже по-настоящему.

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Метки: агент   вмв   спецслужбы   
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19k
Егор Час назад
Всю жизнь на удаленке проработал...
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5k
au3 3 минуты назад
"Однако любое везение рано или поздно заканчивается, и Хуан Пужоль Гарсия хорошо это понимал. Опасаясь расправы со стороны уцелевших нацистов, если правда выйдет наружу, он в 1949 году отправился в Анголу и там инсценировал смерть от малярии"

Или он что-то знал, или перестраховался...
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4k
Мангуст 7 минут назад
Хитрая жопа
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623
Graboid 2 часа назад
настойчивый .. инициативник ...
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