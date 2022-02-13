Тогда Пужоль решил пойти более длинным и извилистым путём: завербоваться в абвер, завоевать доверие немцев, а затем снова попытать удачи в MI5, сделавшись двойным агентом. Он придумал себе новую личность, притворившись франкистским чиновником, и связался с агентом абвера в Мадриде.Наскоро освоив азы шпионажа, Пужоль получил агентурный псевдоним Аларик, запас невидимых чернил, 600 фунтов стерлингов и первое задание: отправиться в Великобританию и там создать агентурную сеть.Вместо этого Хуан Пужоль Гарсия вместе с женой обосновался в Лиссабоне и оттуда стал высылать донесения, целиком и полностью являвшиеся плодом его фантазии.Информацию для своих сочинений он черпал в путеводителях, справочниках, английской прессе и кинохронике.Со временем испанец «создал» целую сеть из 27 фиктивных агентов, а его сообщения выглядели столь правдоподобно, что британская контрразведка, перехватившая одно из донесений, начала искать этих шпионов. Это сослужило хорошую службу Пужолю: в феврале 1942 года он вновь связался с англичанами, а уже в апреле действительно перебрался в Великобританию. Здесь под новым псевдонимом Гарбо он продолжил сочинять письма для своих немецких кураторов и делал это столь качественно, что они не пытались вербовать новых агентов, довольствуясь уже существующей фиктивной сетью.Вершиной деятельности двойного агента стала операция Fortitude («Стойкость») по дезинформации немцев о месте высадки союзного десанта в Европе. С января по июнь 1944 года он отправил более 500 радиосообщений, которыми вводил в заблуждение немецкую разведку. Например, Пужоль докладывал о размещении на юго-востоке Англии 1-й армейской группы США — выдуманного соединения под командованием генерала Джорджа Паттона. Операция увенчалась успехом: немецкие войска сосредоточились в основном в Па-де-Кале, а не в Нормандии, где действительно высадились союзные войска.