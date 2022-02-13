Рыжий Ленин, кареглазый Сталин и Троцкий с сединой: как оживляют вождей

Благодаря современным компьютерным технологиям, умелым рукам и обостренному художественному чутью, переводчик и фотоколорист-любитель Ольга Ширнина, буквально "вдыхает жизнь" в старые черно-белые фотографии известных исторических личностей.
Амбициозную задачу по восстановлению облика исторических знаменитостей Ольга Ширнина (Klimbim) - фотоколорист-любитель, преподаватель и переводчик с немецкого и английского языков, выпускница Московского лингвистического Университета, поставила перед собой еще в 2011 году. Первыми были фотографии голливудских звезд. Дальше - больше. Ольга колоризовала ряд фотографий советских воинов Великой Отечественной войны, фотографии царской семьи и т.д. Сегодня среди её работ уже несколько тысяч старинных снимков.
Теперь руки дошли и до фотографий большевиков и советских вождей начала XX века.
"Инесса Арманд в образе трепетной "гимназистки", Лаврентий Берия, похожий на советского научного сотрудника, Ленин в ярком галстуке, поборница свободной любви Александра Коллонтай с зовущими чуть заветренными губами - на получивших цвет старинных фотографиях лица этих людей обрели новые черты", - пишет МК.
Подобная работа требует особой исторической точности.
"Нужно знать, например, что, по воспоминаниям современников, остатки шевелюры Ленина позволяли предполагать, что он был "огненно, красно-рыж". Глаза у Ильича были темно-карие, а у Сталина - карие с желтизной. Сталин к тому же был рябым (следы оспы), что советские ретушеры во времена культа Вождя народов тщательно маскировали".
Занимаясь ретушью и раскрашивая фото, Ольга придает большое значение достоверности: прежде чем приступать к работе, она изучает по документам информацию о внешности, цете глаз, волос и других особенностях своих прототипов.
Итог кропотливой работы всегда ошеломляет: лица выглядят так, словно бы их фотографировали вчера.
"О цвете глаз Ленина, Чехова, Маяковского, Распутина, Керенского есть свидетельства современников. Если найти информацию не удается, полагаюсь на здравый смысл (у Чойбалсана или Хо Ши Мина глаза вряд ли были голубыми) и воображение. Нередко меня поправляют. Я несколько раз красила платья Джин Харлоу, первой платиновой блондинки Голливуда, в розовый цвет, пока её поклонники не написали мне, что она этот цвет терпеть не могла", - рассказала сама Ольга в интервью порталу "Российское фото".
"Я сравниваю черно-белый оригинал и раскрашенное фото с одной целью: проверить, не исказила ли я выражение лица, глаз. В процессе работы есть один волшебный момент, когда фотография оживает. Иногда бывает жутковато: добавила какой-то штрих, и человек с фотографии взглянул на тебя, как живой. И внимательно следит за твоими движениями... Кто это испытал, уже не забросит это дело. Недавно в нашей группе колористов один из участников обратился к собратьям с вопросом: а вы не замечали, что раскрашивание — это своего рода зависимость? Подтверждаю: это захватывает".
Источник:
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Хоть один русский представлял там интересы России?