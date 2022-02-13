Рыжий Ленин, кареглазый Сталин и Троцкий с сединой: как оживляют вождей

"Я сравниваю черно-белый оригинал и раскрашенное фото с одной целью: проверить, не исказила ли я выражение лица, глаз. В процессе работы есть один волшебный момент, когда фотография оживает. Иногда бывает жутковато: добавила какой-то штрих, и человек с фотографии взглянул на тебя, как живой. И внимательно следит за твоими движениями... Кто это испытал, уже не забросит это дело. Недавно в нашей группе колористов один из участников обратился к собратьям с вопросом: а вы не замечали, что раскрашивание — это своего рода зависимость? Подтверждаю: это захватывает".