Советский пионерский лагерь, как это было

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Фотографии детского Подмосковного лагеря "Елочка", снимки 80-х годов.
Летом многие пионеры Советского Союза отправлялись в пионерлагеря.
Почти все крупные предприятия имели свои пионерлагеря, куда и отправляли детей своих сотрудников. Возможно есть снимки 70-х годов.
Приятного просмотра!
Летом многие пионеры Советского Союза отправлялись в пионерлагеря.
Почти все крупные предприятия имели свои пионерлагеря, куда и отправляли детей своих сотрудников. Возможно есть снимки 70-х годов.
Приятного просмотра!
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18.
Первые линейки. На них обычно был праздничный подъем флага или знамени. После чего, смена была официально открыта.
38.
Также были кружки, где дети могли научиться тому или иному ремеслу, и привезти родителям подарок сделанный собственными руками.
41.
А чего стоили походы или костры, где все дети сплочённо пекли картофель в углях и пели песни под гитару.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Милиция раньше меня (лагерь был в трёх километрах от города) была у меня дома.