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Советский пионерский лагерь, как это было

Советский пионерский лагерь, как это было (52 фото)

Автор:
12 февраля 2022 21:56
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
524
52
Фотографии детского Подмосковного лагеря "Елочка", снимки 80-х годов.
Летом многие пионеры Советского Союза отправлялись в пионерлагеря.
Почти все крупные предприятия имели свои пионерлагеря, куда и отправляли детей своих сотрудников. Возможно есть снимки 70-х годов.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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430
Вадим Час назад
Всё детство школьного возраста каждое лето я проводил в пионерских лагерях и ни разу не пожалел об этом. Было всё о чём автор упомянул в посте. Золотое время, беззаботное детство! Эх-х!, вернуться бы сейчас туда!
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5k
Jekis 2 минуты назад
Был 1 раз и очень понравилось.
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1k
ah3007 40 минут назад
Со второго по восьмой класс ездил в п/л лагерь каждый год. На две смены. Там получил третий разряд по шахматам. Было клёво чесслово))))
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122k
ЮрГен 44 минуты назад
Никогда не был в пионерлагере...Каждое лето к деду с бабушкой на хутор возили. Сенокос, ночное, лошади...Рыбалка, ночные налёты на сады, игра в "индейцев". Когда подросли - посиделки до утра. Молодёжи много было! На лето многие приезжали к своим дедам... Эх, было времечко!!!
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Сергей 2 часа назад
хоть я и сбегал пару раз из таких лагерей, но всё же это было не плохо
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