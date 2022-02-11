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16 девушек смешанной национальности, в которых течет коктейль из крови разных народов

16 девушек смешанной национальности, в которых течет коктейль из крови разных народов (17 фото)

Автор:
11 февраля 2022 17:32
Метки: девушки   красиво   национальность   разные нации   раса   смешение крови   фото   
1397
17

На сайте Reddit есть сообщество под названием "MixedRaceGirls". В нем девушки публикуют свои фото и рассказывает о корнях. Выглядят они очень красиво и интересно. Во многих из нас тоже смешана разная кровь, давайте посмотри, как же уживаются в людях абсолютно разные национальности.

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А вы знаете, какие у вас корни?

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Метки: девушки   красиво   национальность   разные нации   раса   смешение крови   фото   
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13  комментариев
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7k
Влад Час назад
на фото в основном одна национальность косметологическая с примесью фильтрофотошопии.
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4k
livaneth 38 секунд назад
Русская + Израильтянка
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6k
Виктор 14 минут назад
Водка + Пиво + Боярышник ...
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36k
Александр 50 минут назад
тут на 70% фото одна и таже баба помоему...
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61k
Опиум для народа 50 минут назад
Национальность и гражданство- не одно и то же, афтор.
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1k
rgubaev 57 минут назад
Нет национальностей "пиндосска", "австралийка", "канадка" - там сплошные беглые каторжники ВСЕХ национальностей.
"Национальность" Африканка - вааще зашквар.

P.S. Жирный-жирный минус.
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6k
Roninsamuray Час назад
Хороши чертовки, но учитывая наличие доступа к услугам фотошопа и всяких фильтров, всё же немножко есть некоторые сомнения в истинной реальности представленной красоты.
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