16 девушек смешанной национальности, в которых течет коктейль из крови разных народов

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На сайте Reddit есть сообщество под названием "MixedRaceGirls". В нем девушки публикуют свои фото и рассказывает о корнях. Выглядят они очень красиво и интересно. Во многих из нас тоже смешана разная кровь, давайте посмотри, как же уживаются в людях абсолютно разные национальности.
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А вы знаете, какие у вас корни?
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