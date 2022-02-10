Ближе к природе: неповторимое искусство выживальщиков

Искусство выживания - это не только подготовка схронов с тушенкой на случай апокалипсиса, но и умение вне цивилизации обустроить свой быт, изготовив все необходимое из подручных материалов хоть в лесу, хоть в поле. Ответственные выживальщики активно осваивают это умение. Одним оно дается быстро, другим - не сразу. Оцените их работу и решите, кто достоин главного приза за выживание, а кому еще учиться и учиться.

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Тарелки из кустиков голубики 0 Источник:

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Лук из дерева и подручной веревки 0 Источник:

Кожаные фляги для воды 0 Источник:

Наконечник стрелы, выбитый из камня по методу предков 0 Источник:

Деревянный идол 0 Источник:

Чтобы изготовить такую "плитку", нужен инструмент и одно достаточно толстое полено 0 Источник:

Переноска для дров 0 Источник:

Самодельное топорище 0 Источник:

Шляпа из степной травы 0 Источник:

Худи из верблюжьего одеяла 0 Источник:

Настоящее иглу 0 Источник:

Деревянная кувалда 0 Источник:

Рюкзак, сделанный из бамбуковых веток и пары старых брюк 0 Источник:

Деревянная ложка - наследие предков 0 Источник:

Этот поясной кошель сделан из трута и дерева 0 Источник:

Самодельная веревка из соломы 0 Источник:

Если у вас есть полотно ножовки, сделать из него пилу совсем не сложно 0 Источник:

Кожаный чехол для топора 0 Источник:

Самодельное убежище из валежника 0 Источник: