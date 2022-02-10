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Ближе к природе: неповторимое искусство выживальщиков

Ближе к природе: неповторимое искусство выживальщиков (21 фото)

Автор:
10 февраля 2022 14:18
Сообщество : Фабрика идей
Метки: выживание   идеи   интересно   необычно   подножные материалы   своими руками   сделай сам   удивительное рядом   
866
21
Искусство выживания - это не только подготовка схронов с тушенкой на случай апокалипсиса, но и умение вне цивилизации обустроить свой быт, изготовив все необходимое из подручных материалов хоть в лесу, хоть в поле. Ответственные выживальщики активно осваивают это умение. Одним оно дается быстро, другим - не сразу. Оцените их работу и решите, кто достоин главного приза за выживание, а кому еще учиться и учиться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выживание   идеи   интересно   необычно   подножные материалы   своими руками   сделай сам   удивительное рядом   
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307
Сергей Ляхов 50 минут назад
Полагаю, поясной кошель выстрагивали всю долгую ночь при свете костра из цельного куска дерева и трута...
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12k
Проктолог-иллюзионист 3 минуты назад
что за бред...
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2k
Viktor 5 минут назад
Половина говно .
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4k
mtonaka 7 минут назад
Ну, и без идола никуда!
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6k
евгений 9 минут назад
И где выживальщики? Максимум чел, который сделал рюкзак из бамбука. И то за уши притянут.
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6k
Александр Зотов 15 минут назад
Рюкзак, сделанный из бамбуковых веток и пары старых брюк
----
это называется поняга, а не рюкзак
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2k
Лёха 22 минуты назад
Убежище позабавило. Сделано из говна и палок,а сверху лежит топор...
"Этот поясной кошель сделан из трута и дерева" видимо описка. Там кожа. Значит надо было:"из трупа и дерева"...
"Минус" за хрень.
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2k
kotkot Полчаса назад
После ядерной войны выживут только тараканы и адвокат Егоров..)))
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3k
sedoisever 36 минут назад
Большинство к выживальщикам никакого отношения не имеет. Автор реально не понимает, что постит чушь?
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19k
Serg2001 39 минут назад
В принципе из всего представленного для выживания хватит и одного деревянного идола. При любой непонятной херне первым делом выстрагиваешь его и дальше молишься, чтобы всё обошлось... )
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4k
Outcast 40 минут назад
Что то кошель из трута и дерева очень похож на кожаный да ещё и прошитый на швейной машинке. И с кнопкой явно сделанной заклёпочником.
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1k
Glassy 42 минуты назад
Хотелось бы посмотреть на "выживальщика", заброшенного голым на необитаемый остров без всего. А с топором, ножом и зажигалкой то....
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5k
Unics 52 минуты назад
Вот топорище понравилось..
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