Ближе к природе: неповторимое искусство выживальщиков

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Искусство выживания - это не только подготовка схронов с тушенкой на случай апокалипсиса, но и умение вне цивилизации обустроить свой быт, изготовив все необходимое из подручных материалов хоть в лесу, хоть в поле. Ответственные выживальщики активно осваивают это умение. Одним оно дается быстро, другим - не сразу. Оцените их работу и решите, кто достоин главного приза за выживание, а кому еще учиться и учиться.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: выживание идеи интересно необычно подножные материалы своими руками сделай сам удивительное рядом
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это называется поняга, а не рюкзак
"Этот поясной кошель сделан из трута и дерева" видимо описка. Там кожа. Значит надо было:"из трупа и дерева"...
"Минус" за хрень.