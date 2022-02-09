26.

Размещение урны с прахом в Кремлевской стене. Едва ли не единственный снимок, на котором запечатлен этот процесс. Предполагается, что на фото снят момент захоронения "товарища Левы" - зампредседателя ВСНХ СССР Мирона Владимирова. Урну с его прахом запечатали в стену 5 апреля 1925 года. Это захоронение стало первым в самом знаменитом советском колумбарии.