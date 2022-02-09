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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
А просто летний дождь прошёл, нормальный летний дождь... Фото Бориса Максимовича Косарева, 27 июня 1958 года
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Космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев принимают душ на борту орбитальной станции Салют–7, 1982 год
10.
Голландские солдаты допрашивают индонезийского мальчика из партизанского отряда во время Войны за независимость Индонезии, примерно 1945-1950 гг.
25.
Алла Пугачева на балконе родительской квартиры в Вешняках с привезенным из Софии ,,Золотым Орфеем ." 1975 год
26.
Колумбарий в кремлевской стене. Начало
Размещение урны с прахом в Кремлевской стене. Едва ли не единственный снимок, на котором запечатлен этот процесс. Предполагается, что на фото снят момент захоронения "товарища Левы" - зампредседателя ВСНХ СССР Мирона Владимирова. Урну с его прахом запечатали в стену 5 апреля 1925 года. Это захоронение стало первым в самом знаменитом советском колумбарии.
29.
Финал чемпионата мира по футболу 1950 года между сборными Бразилии и Уругвая на стадионе "Маракана" посмотрели более 200 000 человек, и он остается самым посещаемым футбольным матчем за всю историю
32.
На фото тестовый рейс электрического омнибуса российского инженера Ипполита Романова, 1899 год, Санкт-Петербург.
Этот омнибус представлял собой электрический автобус на 17 мест, развивающий максимальную скорость 37 км/ч и имевший запас хода в 64 километра.
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