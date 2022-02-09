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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
09 февраля 2022 22:41
Метки: история   ретро   фото   
512
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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6  комментариев
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
а чо не в Царьграде?
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Паша Эмильевич Час назад
Мужик постирал, и после этого у него четное количество носков и они явно парные? Фото постановочное )))
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7k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
Её и сейчас там не мало
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