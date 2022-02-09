Добро в мелочах: мужчина помог коту попасть домой

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Кот не смог попасть в дом после прогулки и повис на окне в ожидании хозяев. Питомцу повезло, его заметил случайный прохожий и привлек внимание хозяина.
Авторский пост
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