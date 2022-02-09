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Сообщество Без кота и жизнь не та 1134 поста • 415 подписчиков подписаться
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Добро в мелочах: мужчина помог коту попасть домой

Добро в мелочах: мужчина помог коту попасть домой (1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 15:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   ватермарк   видео   добро   дом   животные   зима   кот   
315
1
Кот не смог попасть в дом после прогулки и повис на окне в ожидании хозяев. Питомцу повезло, его заметил случайный прохожий и привлек внимание хозяина.

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Метки: в мире   ватермарк   видео   добро   дом   животные   зима   кот   
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Fat Lynx 2 часа назад
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19k
сёмик патрик Час назад
Там могло быть и так...
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