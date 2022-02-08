«1+1» в реальной жизни: история 10-летней дружбы алжирского авантюриста и французского графа

Особенно его угнетало то, что ему приходилось от всех зависеть, особенно от жены, боровшейся в тот момент с раком. Через 3 года она скончалась. Как итог, он впал в затяжную депрессию.

Абдель Селлу жил в небогатой алжирской семье, где помимо него было 8 братьев и сестер. Родители отправили его на попечение родственников в Париж, что считалось нормальным у малообеспеченных жителей стран Северной Африки. Правда, образцовым ребенком он не вырос. Его выгнали из школы, да и куча сомнительных поступков не сулили светлого будущего. А как иначе, если первое, чему он научился – воровать.