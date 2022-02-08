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«1+1» в реальной жизни: история 10-летней дружбы алжирского авантюриста и французского графа

«1+1» в реальной жизни: история 10-летней дружбы алжирского авантюриста и французского графа (10 фото)

Автор:
08 февраля 2022 18:24
Сообщество : Истории
Метки: 1-1   Абдель Селлу   В реальной жизни   Филипп Поццо ди Борго   история дружбы   кино на реальных событиях   
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Выход французского фильма «1+1» вызвал восторг зрителей по всему миру. Особенно тем, что эта душевная история основана на реальных событиях. Но многие ли знают, как произошла встреча, и как развивались взаимоотношения Филиппа Поццо ди Борго и Абделя Селлу, с которых срисованы персонажи картины?

Именно об этих людях, посчитавших в один момент, что в их жизни больше ничего не будет хорошего, и пойдет речь.

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Филиппа Поццо ди Борго ждало светлое будущее. Будучи сыном герцога, он рост в состоятельной семье, окруженной роскошью и комфортом. Мужчина получил хорошее образование, престижную должность в винодельческой компании Moët & Chandon и, казалось бы, всё складывается лучше некуда. Но в 1993 году граф попал в аварию, утратив возможность двигаться самостоятельно. Он даже пытался покончить с собой, обмотав кислородную трубку вокруг шеи.

Особенно его угнетало то, что ему приходилось от всех зависеть, особенно от жены, боровшейся в тот момент с раком. Через 3 года она скончалась. Как итог, он впал в затяжную депрессию.


Абдель Селлу жил в небогатой алжирской семье, где помимо него было 8 братьев и сестер. Родители отправили его на попечение родственников в Париж, что считалось нормальным у малообеспеченных жителей стран Северной Африки. Правда, образцовым ребенком он не вырос. Его выгнали из школы, да и куча сомнительных поступков не сулили светлого будущего.  А как иначе, если первое, чему он научился – воровать.

Неудивительно, что рано или поздно жизнь авантюриста, лентяя и вора привела его за решетку.

Однако была у парня одна удивительная особенность, которая и помогла ему устроиться ухаживать за французским графом и его больной супругой – он умел очаровывать, чем располагал к себе людей. Правда, тогда Селлу даже не подозревал, как эта работа изменит его жизнь.


У многих возникал вопрос, почему утонченный граф из богатой семьи нанял себе такого сомнительного, по мнению большинства, человека? Всё дело в том, что, работая в престижной компании, Филипп проводил множество собеседований, на которых научился видеть потенциал даже в таких плохих парнях как Абдель. А ведь в отборе сиделкой участвовало около 100 человек.

Мужчину подкупило, что алжирец не проявлял к нему жалости, вел себя довольно дерзко и обладал неординарным чувством юмора. Всё это впоследствии вернуло ему вкус к жизни. Они вместе устраивали розыгрыши всем подряд, даже полицейским.  В итоге французский миллионер почувствовал, что Селлу ему нужен, независимо от его прошлого.

Ведь, несмотря на контраст характеров, Филипп смог восстановить своё душевное равновесие. Абдель подходил к заботе о больном с присущим ему юмором и непосредственностью. Он намеренно создавал ситуации, которые приводили к выбросу адреналина.


Так и зародилась дружба между человеком, обезумевшим от пережитого горя, и бандитом, готовым пойти вразнос. Сам Селлу говорил, что они были изгоями, поддерживающими друг друга.

В 2003 году, спустя 10 лет, их пути разошлись, когда во время путешествия в Марокко они встретили своих будущих жен. Тогда их совместная история и закончилась, но, к счастью, наилучшим образом. Сейчас Абдель руководит птицефермой в Алжире. У него трое детей, которые считают Филиппа своим дядей. Также он посвятил этой судьбоносной встрече две книге, одна из которых («Неприкасаемый) и легла в основу фильма.

Неудивительно, что картина завоевала зрительскую любовь, ведь она, как и реальная история, показала, что страдать могут все люди, а крепкая дружба не зависит от классовых различий. Главное, когда покажется, что всё вокруг рушится, найти руку помощи.

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Метки: 1-1   Абдель Селлу   В реальной жизни   Филипп Поццо ди Борго   история дружбы   кино на реальных событиях   
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Нанук Паналык Полчаса назад
Хорошее кино!
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Антибиотик
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