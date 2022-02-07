Протестующие захватили центр Оттавы

FISHKINET
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Я сантехник, я так вижу... Самый мокрый пост на Фишках Я сантехник, я так вижу... Самый мокрый пост на Фишках Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не... Автоподставщица из Чехова рассмешила водителя своей актёрской игрой Автоподставщица из Чехова рассмешила водителя своей актёрской игрой Таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе Таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе 20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной 20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной В Подмосковье при попытке ограбления Сбербанка погиб вор В Подмосковье при попытке ограбления Сбербанка погиб вор Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Не спешите осуждать таких людей Не спешите осуждать таких людей Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России Кот проучил любопытного попугая Кот проучил любопытного попугая Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Люди и лица Люди и лица Как отучить собаку грызть обувь Как отучить собаку грызть обувь
Протестующие захватили центр Оттавы

Протестующие захватили центр Оттавы (4 фото)

Автор:
07 февраля 2022 19:56
Метки: Бедный Стасян   Бункерный дед Трюдо   Канада   протесты   
1055
4
Протестующие против канадского правительства полностью блокировали центр столицы страны.
В Оттаве объявлен режим чрезвычайного положения.
На выходных в Оттаве продолжались акции «конвоя свободы»: в знак протеста против коронавирусных ограничений 5 тыс. человек с помощью фур и других автомобилей заблокировали центр города, пишет The Washington Post. Власти канадской столицы объявили чрезвычайное положение, но при этом они подчёркивают, что ситуация «полностью вышла из-под контроля» и требует «поддержки со стороны других юрисдикций и правительственных уровней».

На фоне протестов водителей грузовиков, которые уже вторую неделю подряд подрывают нормальную жизнь в Оттаве и с помощью своих машин блокируют движение в центре города, в воскресенье 6 февраля канадская столица объявила чрезвычайное положение, сообщает The Washington Post.
×
×
В своём заявлении мэр города Джим Уотсон подчеркнул: «Ввод режима чрезвычайного положения говорит о серьёзной опасности и угрозе обществу и безопасности жителей, которую представляют проходящие сейчас протесты, и указывает на необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и правительственных уровней». По словам главы Оттавы, чрезвычайное положение предоставит администрации больше манёвренности.

В тот же день в интервью мэр отметил, что протестующие «давят числом» и власти «проигрывают битву». Столичное управление полиции предупредило, что любой, кто будет пытаться оказать «материальную» поддержку участникам митингов, в том числе передавать им бензин, рискует быть задержанным.
Как напоминает издание, в прошедшие субботу и воскресенье акции протеста против коронавирусных ограничений их участники, по словам полиции, демонстрировали «чрезвычайно разрушительное и неправомерное поведение»: блокировали дороги грузовиками, запускали фейерверки, выезжали на тротуары и «непрерывно сигналили». В общей сложности в митингах в Оттаве на выходных приняло участие порядка 5 тыс. человек и по меньшей мере тысяча грузовиков и прочих автомобилей, блокировавших дороги. Протестующие называют своё движение «конвой свободы»: акции солидарности прошли и в других городах Канады, включая Торонто, Квебек и Ванкувер.

По данным ванкуверских властей, участники митингов бросались камнями и яйцами, пинали машины и рассыпали на дорогах гвозди. Хотя, как ожидается, в будние дни протестующих должно стать меньше, полиция самого многонаселённого канадского города, Торонто, утверждает, что будет продолжать перекрывать дороги в центре, чтобы поддерживать общественную безопасность и держать свободными подъездные пути для работников служб здравоохранения.
По наблюдениям The Washington Post, в заявлениях местных властей отётливо ощущается чувство беспомощности. «На данный момент ситуация полностью вышла из-под контроля, потому что всем заправляют личности из протестного движения», — прокомментировал мэр Оттавы в ходе своего интервью. Член муниципального совета Джефф Лейпер охарактеризовал ситуацию как «постыдную оккупацию», которая представляет «реальную угрозу для многих, парализуя движение и оказывая давление на психическое состояние всего города». «На помощь!» — написал политик у себя в Twitter, обратившись к премьер-министру страны Джастину Трюдо и премьер-министру провинции Онтарио, к которой относится город, Дагу Форду.

По информации газеты, на момент публикации статьи Трюдо, против которого в основной массе направлены протесты, на призыв не ответил, а Форд в собственном твите пояснил, что руководство Онтарио не может распоряжаться полицией, но предоставило Оттаве всё, что она запрашивала, и продолжит оказывать помощь.
Глава полиции Оттавы Питер Слоли называет происходящее «осадой» и настаивает, что таких проявлений демократии он за свою жизнь не встречал. Многих канадцев беспорядки привели в смятение. «Кажется, на этой неделе что-то в Канаде сломалось. Похоже, страна, которая всегда кичилась своими ценностями благовоспитанности и уважения, исчезла, а на смену ей пришло нечто, на вид куда более американское, чем канадское», — написал в своей колонке обозреватель Toronto Star Робин Сирс.

Как напоминает The Washington Post, изначально «конвой свободы» начался как протест против требований США и Канады об обязательной вакцинации для дальнобойщиков, ездящих через границу. Однако впоследствии это превратилось в более масштабное движение, выступающее против всех ограничений в сфере здравоохранения.

В своём программном документе организация Canada Unity, одна из главных движущих сил протестов, призвала сенат и генерал-губернатора, представителя британской королевы в Канаде, отменить ограничения или устроить отставку правительства — шаги, намного превышающие их полномочия.
«Позвольте заверить жителей Оттавы, что мы не намерены здесь задерживаться ни на день дольше необходимого. Наш уход будет зависеть от того, поступит ли премьер-министр правильно: отменит все требования и ограничения наших свобод», — заявила одна из организаторов «конвоя свободы» Тамара Лич.

Группа Canadian Anti-Hate Network предупреждает, что ряд организаторов протестов вовсе не являются дальнобойщиками и придерживаются крайне правых взглядов.

По данным полиции, из-за протестов жители Оттавы нередко становятся жертвами запугивания и расистских нападок. «Это просто ад. Всё время шум. У нас дома в комнатах пахнет выхлопным газом, собаки напуганы. Кроме того, мы не можем нормально выйти на улицу, чтобы кто-нибудь нам что-нибудь не сказал. Не можем появиться в масках, чтобы до нас не докопались», — поделилась жительница Оттавы Карен Нильсен.
Как отмечает The Washington Post, организаторы протестов решили прочно обосноваться на своих позициях до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Участники митингов ставят палатки, походные кухни и даже обустраивают сауны. Глава полиции Оттавы Питер Слоли, которого многие критикуют за бездействие, выражает опасения, что в случае обострения нестабильной ситуации сил правоохранительных органов может быть недостаточно. Тем не менее ранее Трюдо утверждал, что задействовать армию пока не собирается.

Издание напоминает, что, согласно опросам, к требованиям по вакцинации общественность в Канаде относилась достаточно благосклонно и здесь фиксируется один из наиболее высоких процентов вакцинированного населения по миру. Канадская ассоциация грузовых автомобильных перевозок от протестов открещивается и подчёркивает, что большинство её водителей привиты. По информации полиции Оттавы, «конвой» получает логистическую и финансовую поддержку как внутри страны, так и из-за рубежа, в том числе в значительной мере — из США.

Канадцы, вы невероятные. Однажды, Канада сможет стать свободной страной.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Бедный Стасян   Бункерный дед Трюдо   Канада   протесты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
albedo 3 часа назад
Где санкции против Канады?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
7k
Погулять вышел 7 минут назад
Странно, вот откуда не можно было ожидать никаких недовольств несвободами, так это оттуда. Не раз приходилось разговаривать с канадцами, как бывшими нашими так и с местными, все они своей страной довольны были и никто ни на что не жаловался. Канада произвела впечатление спокойной и удобной для жизни страны. О какой несвободе речь-то, только из-за вакцинации что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
699
Трям 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
leonid zilb 2 часа назад
а стрелять не пробовали? говорят хорошо помогает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Alf 2 часа назад
Канадцы, вы невероятные. Однажды, Канада сможет стать свободной страной.
Что-то я в эту фразу не врубился. Может последствия выходных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Dmitry 2 часа назад
Был у нас и ещё один прикол. Трюдо, когда всё началось, тупо сбежал. Через некоторе время глава полиции Оттавы выступил по телевидению с просьбой, не звонить 911, и не сообщать о пропаже человека по имени Джастин Трюдо. Представляю, насколько нужно было достать полицию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
sssss3 2 часа назад
Погромы??? отрезание голов??? поджоги??? нет??? ну тогда это не считается....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Dmitry 2 часа назад
Припоздал пост. Вся возня в Оттаве продолжается уже три недели, четвертая пошла. Уже в Альберте граница со Штатами перекрыта. Там уже тоже порядка 20 000 человек. Уже сумасшедшие протесты в Британской Колумбии. У нас марши каждый день - тысячи машин. На сегодняшний день в Канаде сложилась революционная ситуация - по Ленину. Глава федеральной полиции уже признается, что у него тупо не хватает личного состава. Местные полицейские начинают переходить на сторону протестующих. И напоследок интересный факт: в Оттаве порядка 50 000 протестующих, люди ходят без масок. За три недели НИ ОДНОГО случая заболевания. Кстати, в Альберте граница со Штатами перекрыта потому, что штатские тракеры ехали поддержать канадских тракеров. ПОдъехала федеральная полиция, попросила канадских тракеров очистить одну полосу на дороге, мотивируя тем, что необходимо пропустить какие-то там грузы. После того, как законопослушные тракеры очистили одну полосу, полиция проехала и блокировала границу. Тракеры в свою очередь заблокировали полицию, а когда на границу потянулись остальные полицейские, туда уже кроме тракеров потянулись все кому не лень, заблокировав ВСЕ полицейские силы Альберты. На данный момент конвой растянулся на порядка 20 км. Полиция сидит блокированая без ничего, а конвою топливо и еду подвозят фермеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
КремлеКот 2 часа назад
"...о том, что за протестами стоят российские "субъекты", заявила ведущая госканала CBC Нил Коксал в разговоре с министром общественной безопасности Марко Мендичино. По ее словам, "учитывая поддержку Канадой Украины в нынешнем кризисе с Россией, есть опасения, что российские деятели могут продолжать разжигать ситуацию по мере роста этого протеста, и, возможно, даже подстроили его с самого начала".
https://www.nakanune.ru/news/2022/02/01/22640417/https://www.nakanune.ru/news/2022/02/01/22640417/

Ну куда же без России !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Voland 3 часа назад
Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Понимаете, террористы взяли президента в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... я - литров 5 могу дать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
иванов дмитрий 3 часа назад
основная причина
По приезду из США ввели обязательный 14 дневный карантин .
Дальнобойщики офигели от таких раскладов и пошло поехало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Сергеев 3 часа назад
Свергнут Трюдо и заживут свободно. Как на Украине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 3 часа назад
Нифига не понял. США запрещают въезд канадским дальнобоям без вакцинации, а те решили разнести свою собственную столицу?
Логично...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. 3 часа назад
Россия уже предложила Трюдо помощь в переговорах с протестующими?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Роберт Шекли 3 часа назад
Нужно срочно отправить Нуланд с печеньками, организовать пункты розлива коктейлей молотова, натаскать покрышек, разобрать брусчатку и потребовать от властей, чтоб не вмешивались - это мирные демонстранты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Максим 3 часа назад
Интересно местный дурачок-дальнобой Димас тоже там.. протэстует.. или в США укатил? А то не видно что-то его вони про то как в РФ плохо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады 20 лучших плакатов со всемирной акции против изменения климата 20 лучших плакатов со всемирной акции против изменения климата 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость Активисты принесут Трампа на золотом унитазе на День независимости США Активисты принесут Трампа на золотом унитазе на День независимости США МВД Белоруссии показало видео с раскаянием россиянки, участвовавшей в беспорядках МВД Белоруссии показало видео с раскаянием россиянки, участвовавшей в беспорядках "Конвой свободы": дальнобойщики в Канаде вышли на забастовку из-за антиковидных мер "Конвой свободы": дальнобойщики в Канаде вышли на забастовку из-за антиковидных мер
Netyn

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36852



Другие посты автора
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
54
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Профессор МГУ раскрыл методы отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой
0
179
Профессор МГУ раскрыл методы отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой
Набирающие популярность
Роман Тимохин - мечты о Мадриде в снежной Москве
0
1
Роман Тимохин - мечты о Мадриде в снежной Москве
Совпадение?
2
30
Совпадение?
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
2

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#ватермарк#дтп#Разное#Россия#норвегия#авто аварии#подборка
#фото#люди#животные#Спорт#Приколы#аварии#комментарии#олимпиада#Олимпиада-2022#автомобили
#факты#прикол#картинки#интересное#Ynews#СССР#новости#сатира#познавательно#наука

На что жалуетесь?

Вернуться