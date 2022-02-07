Протестующие захватили центр Оттавы

Как отмечает The Washington Post, организаторы протестов решили прочно обосноваться на своих позициях до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Участники митингов ставят палатки, походные кухни и даже обустраивают сауны. Глава полиции Оттавы Питер Слоли, которого многие критикуют за бездействие, выражает опасения, что в случае обострения нестабильной ситуации сил правоохранительных органов может быть недостаточно. Тем не менее ранее Трюдо утверждал, что задействовать армию пока не собирается.



Издание напоминает, что, согласно опросам, к требованиям по вакцинации общественность в Канаде относилась достаточно благосклонно и здесь фиксируется один из наиболее высоких процентов вакцинированного населения по миру. Канадская ассоциация грузовых автомобильных перевозок от протестов открещивается и подчёркивает, что большинство её водителей привиты. По информации полиции Оттавы, «конвой» получает логистическую и финансовую поддержку как внутри страны, так и из-за рубежа, в том числе в значительной мере — из США.