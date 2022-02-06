Кто сегодня живет в Кремле?

Древняя московская крепость и в прошлом резиденция русских царей до середины XX века вмещала в себя не только казенные здания, храмы и музеи. Непосредственно царскому двору отводилось не так много места: большую часть Кремля занимали оживленные улицы с частными усадьбами именитых бояр, дворами ремесленников, священнослужителей и обычным городским ландшафтом.

При большевиках этот порядок не менялся до середины шестидесятых годов XX века. В Кремле точно так же официально жили люди. Одним из первых после революции сюда въехал Владимир Ленин, а за ним в кремлевские квартиры потянулись советские чиновники с семьями. Всех, кто уже жил тут и не имел отношения к советской номенклатуре, выселили, а на их место заселили «своих». «В Кремле, как и по всей Москве, шла непрерывная борьба из-за квартир, которых не хватало», – писал революционер Лев Троцкий. В итоге за красные стены переселилось более 2000 человек!

Конец кремлевским квартирам настал при Никите Хрущеве, когда в 1955 году он запретил проживать на территории крепости. Последние жители тянули с выпиской до 1961-ого года, и с тех пор жилых квартир там больше нет. Но значит ли это, что в Кремле никто не живет?

Президентский полк

На территории Кремля в историческом здании Арсенала находятся казармы солдат Президентского полка – уникальной воинской части, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей. Эти солдаты стоят в почетном карауле у Могилы Неизвестного Солдата и Мавзолея Ленина, и участвуют во всех торжественных церемониях. Они – визитная карточка Кремля, поэтому у них всегда идеальный внешний вид (даже подготовка обуви Почетного караула проходит в семь этапов и растягивается почти на сутки).