Калейдоскоп позитива. Выпуск 87

925
36
4
Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы.
19.
Хохлушка в Польше
26.
)))))))))))))))))))))))))))))))))....................
ДОПОМОГА СТИНГРАМИ ИЛИ СТРИНГАМИ
35.
спорт-приколы...
39.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Сборник автомобильного юмора
- КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
- Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
- Демотиваторы: котики, девушки и работа
- Подборка приколов для автолюбителей
26
Понравилось26
Новости партнёров
Когда сам ремонтом занимаешься ,то машину чувствуешь всем телом ..Любую вибрацию ,стук и т.д. И соответственное отношение к ней .
Когда за чужую машину садишься за руль (ну бывает) я ее не чувствую и еду очень осторожно проверяя ту или иную реакцию ..
Всегда считал машину "живой " погладишь ее помоешь перед дальней дорогой ,это ритуал был всегда ..И не подводила никогда ..
Сейчас меня конечно обсмеют и т.д. ну и ладно ..
- Скажите, у вас не будет... резинки.
А вот морж НАШ Русский ..