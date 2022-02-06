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Калейдоскоп позитива. Выпуск 87 (36 фото + 4 видео)

Автор:
06 февраля 2022 10:27
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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6  комментариев
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1k
Mixan Час назад
И ведь заводилась и ездила ..!!!! Каждый мужик разбирался в движках электрике и т.д. И могли устранить небольшую поломку в полевых условиях ..Сейчас ,чуть что в автосервиз гонят ..Конечно удобно ,заплатил и опять гоняешь А вот мозги уже не работают и машину не чувствуешь ..
Когда сам ремонтом занимаешься ,то машину чувствуешь всем телом ..Любую вибрацию ,стук и т.д. И соответственное отношение к ней .
Когда за чужую машину садишься за руль (ну бывает) я ее не чувствую и еду очень осторожно проверяя ту или иную реакцию ..
Всегда считал машину "живой " погладишь ее помоешь перед дальней дорогой ,это ритуал был всегда ..И не подводила никогда ..
Сейчас меня конечно обсмеют и т.д. ну и ладно ..

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5k
Ыукп 16 минут назад
Так вот как это выглядит - "целую в десна"!
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4k
Горожанин Час назад
Последнюю реплику я бы подправил стилистически...

- Скажите, у вас не будет... резинки.

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Mixan Час назад
Это лучше делать дома и сразу жестко пи..ть ..А в клубе это уже поздно делать ..

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Mixan 2 часа назад
Это не наш медведь !!!!!
А вот морж НАШ Русский ..

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